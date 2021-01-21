В Геленджике потратят 2 млрд рублей на ремонт участка сети городского водоснабжения

Власти Геленджика оценили в 2 млрд руб. ремонт разводящего участка, соединяющего две ветки водоснабжения курорта. Еще 100 млн руб. будет стоить проектно-сметная документация. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам водоснабжения, прошедшей сегодня в администрации муниципалитета.

В состав рабочей группы вошли представители ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», АО «Южморгеологии», заместители главы курорта, руководители управлений и отделов администрации.

Руководство «Концессий» доложило о готовности начать работы по соединению двух веток водоснабжения курорта – Троицкого группового водопровода и Дивноморского водозабора. Таким образом, жители района Толстый мыс не останутся без воды в случае недостаточного снабжения ресурсом от Дивноморского водозабора. Чтобы сети выдержали новые объемы воды, необходим ремонт разводящего участка. За выделением средств город планирует обратиться в край.

Кроме того, на совещании отметили, что продолжаются работы по поиску воды в рамках сотрудничества с «Южморгеологией». Рядом с пробуренными скважинами в районе рек Мезыбь и Адерба появятся еще 20, каждая из которых способна поставлять городу от 500 до 700 кубометров воды в сутки. Гидрогеологам потребуется два месяца для осуществления этих работ. Сейчас ведется поиск подрядчика, который будет способен после окончания бурения скважины обвязать и «врезать» в общую систему водоснабжения.

Как сообщал “Ъ-Кубань” ранее, в ходе разведывательных работ геологи обнаружили воду в двух пробных скважинах из трех. По словам губернатора, проблема водоснабжения Геленджика решится к лету 2021 года.

Елена Зуева