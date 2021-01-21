Правительство выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на хлеб

Для сдерживания цен на муку и хлеб будет направлено более 4,5 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это должно компенсировать производителям часть затрат и издержек.

«Более 4,5 млрд руб. направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Ранее “Ъ” сообщал, что хлебопекарным предприятиям планируют возместить часть затрат на реализацию продукции из расчета 2 руб. на 1 кг хлеба. Это должно помочь стабилизировать цены. На совещании с представителями хлебопекарных и мукомольных предприятий говорилось, что хлеб из ржано-пшеничной муки у производителей за год подорожал на 6%, из пшеничной — на 4%, рассказывал источник “Ъ”.

Подробности — в материале “Ъ” «Хлеб поддержат рублем».