В Ярославской области открыли ледовую переправу через Волгу

В Рыбинском районе Ярославской области открыли ледовую автомобильную переправу через реку Волгу, сообщили в администрации Рыбинского района. Переправа от села Глебово до села Сменцево начала работать 20 января.

В сообщении отмечается, что сильные морозы, стоявшие в регионе в течение прошедшей недели обеспечили необходимую для организации переправы толщину льда. По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуарда Каменко, для организации проезда легковых автомобилей, толщина льда должна быть не меньше 20 см.

«Замеры показали, что толщина льда на месте переправы от 26 см до 30 см, что позволяет дать положительное заключение»,– уточнил господин Каменко.

Ширина открытой автомобильной ледовой переправы 15 м, а длина – 1,1 км. Переправу оборудовали дорожными знаками и необходимыми спасательными средствами. На берегах обустроены круглосуточные стационарные посты пропуска автотранспорта.

По данным администрации, через переправу ежедневно проходит до 500 автомобилей. Работает переправа каждый день с 6 часов до 22 часов.

Антон Антонов