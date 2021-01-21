На Ставрополье экс-начальник МРЭО осужден за дачу взятки

Суд признал виновным бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ставрополя Евгения Иванченко в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в августе и сентябре 2020 года Иванченко, будучи начальником МРЭО, в Пятигорске передал сотруднику ГУСБ МВД России 450 тыс. руб. по частям. Сотрудник действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. За эти деньги Иванченко планировал обеспечить себе общее покровительство по службе. Суд назначил бывшему начальнику МРЭО семь лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. руб., а также лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

Наталья Шинкарева