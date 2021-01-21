Имущество краснодарского НПО «Промавтоматика» продается за 949 млн рублей

Имущество краснодарского ОАО «НПО “Промавтоматика”» выставлено на торги за 949,4 млн руб. об этом в ЕФРСБ сообщает арбитражный управляющий банкрота.

За 294 млн руб. продаются 3,3 тыс. наименований товаро-материальных ценностей для создания систем автоматизации и связи на объектах Ванкоровского нефтегазового месторождения (Красноярский край, разрабатывает НК «Роснефть»). Остальные лоты – дебиторская задолженность компании (самый крупный дебитор – НПО «Промавтоматика» с задолженностью 251,6 млн руб.). также отдельным лотом на аукцион выставлен автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0 за 277 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ОАО «НПО “Промавтоматика”» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре, основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставной капитал компании составляет 15,4 млн руб. Акционерами компании являются Александр Липко (48,59% доли в УК), Алексей Ушенин и Илья Коновалов (по 15,30%). В 2019 году чистый убыток компании составил 25,4 млн руб., кредиторская задолженность – 1,5 млн руб., дебиторская – 718 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2017 году конкурсный управляющий «Промавтоматики» подал иск с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров фирмы Александра Орлова и Александра Липко. В реестр требований кредиторов на тот момент входили требования на сумму 2,26 млрд руб., а активы компании оценивались в 1,64 млрд руб. Компания была признана банкротом в июне 2016 года по иску ООО «Сервис-интегратор» (Москва).

Виктория Колганова