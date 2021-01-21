В России могут уменьшить нормы бесплатного провоза багажа в самолетах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила Министерству транспорта сократить размер багажа, который можно провозить бесплатно, сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Минтранс подтвердил обсуждение инициативы.

«Аэрофлот» предлагает уменьшить максимальный размер бесплатно провозимого багажа в сумме трех измерений с 203 до 158 см, на 20%. Соответствующие изменения могут быть внесены в федеральные авиационные правила (ФАП).

«Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось»,— приводит «РИА Новости» комментарий пресс-службы Минтранса.

Ранее прокуратура добилась изменения правил провоза багажа в самолетах авиакомпании «Победа». Правила компании, запрещающие перераспределять или суммировать вес нескольких багажных мест, признали несоответствующими ФАП. S7 ранее разрешила перевозить животных на соседнем с хозяином кресле.