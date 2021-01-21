Visa ожидает рост доли безналичных платежей до 90%

Глава платежной системы Visa в РФ Михаил Бернер считает, что в течение трех-четырех лет доля безналичных платежей россиян может вырасти с 70% до 90%. По его словам, Россия сделала «существенный рывок вперед» в цифровизации финансовых операций, который специалисты Boston Consulting Group (BCG) называли «русским чудом».

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%... Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей»,— цитирует РБК господина Бернера.

«Мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года»,— пояснил он.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что за время пандемии почти 40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. Кроме того, Россия стала второй в мире страной по числу пользователей Apple Pay. Системой в стране пользуются 20 млн человек. РФ опережает только США, на третьем месте — Великобритания.

Как пандемия повлияла на цифровизацию платежей — в материале “Ъ” «Вирус безналичным платежом красен».