На Кубани по нацпроекту в 2021 году планируют ввести 4,3 млн квадратных метров жилья

В 2021 году в Краснодарском крае планируют ввести около 4,3 млн кв. м жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается в пресс-релизе администрации региона.

Новые жилые дома будут размещаться в зонах комплексного освоения территорий, где предусмотрены места для школ и детских садов. Возведение социальных объектов будет осуществляться, в том числе, в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект. Объем финансирования на три года составляет 4,7 млрд руб.

Кроме того, рядом с зонами жилой застройки благоустроят парки и скверы. В этом году в порядок приведут 260 общественных территорий по всему краю.

Как писал "Ъ-Кубань", на Кубани за девять месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, это на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Наталья Решетняк