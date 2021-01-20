Позиция правительства ФРГ по «Северному потоку-2» не изменилась после санкций США

«Северный поток-2» является коммерческим проектом, и позиция Берлина относительно него после введения санкций США не изменилась, сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц. Ограничительные меры были введены против российского трубоукладчика, участвующего в достройке проекта.

«Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И позиция по завершению строительства "Северного потока - 2" остается прежней»,— сказала госпожа Фиц журналистам (цитата по ТАСС). Ранее Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока-2».

Санкции были введены 19 января. Они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и ее владельца ООО «КВТ-Рус». «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении его достроить вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет добиваться остановки проекта.

С какими проблемами сталкивается «Северный поток-2» — в материале “Ъ FM” «Санкционный круг сжимается».