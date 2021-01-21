Кадастр оценили внештатно

Счетная палата Нижегородской области выявила массу нарушений в подконтрольном минимущества ГБУ «Кадастровая оценка». Главная претензия аудиторов свелась к малому штату специалистов госучреждения, которым, тем не менее, удалось переоценить 4 млн объектов недвижимости, чтобы получить дополнительные средства в бюджет. Кадровый голод министерство объяснило нехваткой профессионалов, неконкурентными зарплатами и высокой текучкой специалистов, вынужденных перерабатывать. В региональном парламенте просят активнее работать со специалистами, которым предстоит немало работы по кадастровой линии.



Комитет регионального парламента по экономике в среду рассмотрел отчет контрольно-счетной палаты Нижегородской области о проверке подконтрольному министерству имущества ГБУ «Кадастровая оценка» за ­2019-й год и восемь месяцев 2020 года. Как доложила председатель счетной палаты Елена Букарева, аудиторы изучили расходы министерства и госучреждения на 1,5 млрд руб. по программе «Управление госимуществом Нижегородской области», подтвердили высокий процент ее исполнения и нашли нарушения лишь на 28 млн руб. В их числе госпожа Букарева назвала нарушения закона о закупках, неотраженные в реестре сведения по двум земельным участкам, кадастровой оценке и несоблюдение сроков размещения документов. По этим замечаниям были составлены административные протоколы и проинформированы руководители, сообщила глава КСП.

Главной претензией контролирующего ведомства к министерству имущества стало штатное расписание «Кадастровой оценки», занимавшейся с февраля 2020 года массовой переоценкой земельных участков и недвижимости Нижегородской области. Как писал “Ъ-Приволжье”, предыдущую оценку 2011 года власти признали устаревшей, а новая, по расчетам правительства, могла бы пополнить бюджет региона на 6 млрд руб. Ее результаты утвердили в октябре, когда специалисты оценили 4 млн объектов по пяти видам недвижимости: здания, помещения, единые недвижимые комплексы, машино-места, предприятия как имущественные комплексы.

Из отчета счетной палаты выяснилось, что оценку удалось провести весьма скромными силами. Так, в 2019 году свободными в «Кадастровой оценке» оставались почти 80% вакансий, а с января по сентябрь 2020 года в ГБУ удалось заполнить штат на неполные 40%, заявила госпожа Букарева (в организации работали 68 человек). Денежное обеспечение учреждения между тем велось в полной мере, добавила аудитор, и теперь Счетная палата просит министерство снять лишние ассигнования, запланированные на оплату кадастровых специалистов. «По непроверенной информации, вместо того, чтобы оптимизировать численность при таком количестве вакансий, в штат добавляются еще единицы», — отметила госпожа Букарева, подчеркнув, что на зарплату действующих сотрудников в 2019 году потрачены 3,9 млн руб. и еще 23,7 млн в 2020-м. По этому поводу Счетная плата обратилась с докладом к региональным властям, в прокуратуру Нижегородской области и управление Госинспекции труда. При этом в органе контроля не понимают, как формировалось госзадание на два года, если штат специалистов был сформирован лишь на 20%. «Оно физически не могло быть сделано», — указала Елена Букарева.

Министр имущества Нижегородской области Сергей Баринов ответил, что за прошедший год заявленная оценка была проведена в полном объеме. «В 2019 году мы оценили только 100 тыс. объектов. Начать набор людей раньше февраля прошлого года мы просто физически не могли, поскольку лимиты финансирования открыты не были и мы бы напрямую нарушили бюджетное законодательство. В феврале утвердили финансирование, и мы начали набор оценщиков», — рассказал господин Баринов. Одной из причин нехватки кадров он назвал неконкурентную зарплату (размер оклада он не называл), которая, по словам министра, значительно ниже рыночной, и работать за небольшие деньги в усиленном режиме до полуночи готовы немногие. С 2019 года «Кадастровая оценка» приняла на работу 175 человек, но напряженный график тянули далеко не все, и в организации началась текучка кадров. Оставшихся специалистов, согласных работать допоздна на госзарплату, стимулировали деньгами, оставшимися от свободных должностей. Министр Баринов рассказал, что просил министерство финансов о дополнительных средствах на повышение зарплату сотрудникам, но получил отказ, поэтому и был придуман такой способ премирования.

Выслушав обе стороны, парламентарии вступились за оценщиков. Депутат Андрей Вилков со ссылкой на руководителя «Кадастровой оценки» Михаила Румянцева заверил, что к концу 2020 года штат сотрудников ГБУ был укомплектован на 90% (будут работать 153 сотрудника). «Еще перед началом новой кадастровой оценки мы считали, что, если поделить 4 млн объектов недвижимости на количество персонала и число рабочих дней, на каждого специалиста ежедневно приходится свыше 100 объектов оценки. И объективно за месяц или три набрать 130 кадастровых инженеров, наверное, было невозможно», — пояснил депутат. Его коллега Андрей Тарасов добавил, что с учетом прогнозов пополнения бюджета деятельность «Кадастровой оценки» важна, особенно при ожидающемся росте обращений от граждан и бизнеса, не согласных с новой оценкой их имущества. Депутат Владимир Солдатенков призвал разобраться с окладами и квалификацией оценщиков, чтобы организация работала эффективнее и с полным штатом сотрудников. Отчет Счетной палаты комитет принял к сведению.

Владимир Зубарев