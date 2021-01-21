Вот АНО какое

Антимонопольная служба оставила без рассмотрения жалобу общественной организации «Стопкартель» на нарушения правительственной автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр 800». Общественники считают спорными закупки субсидируемого из бюджета АНО на миллиарды рублей без конкурсных процедур. В «Центре 800» не видят нарушений в своих действиях. Организация настаивает, что ее способы закупок благодаря организационно-правовому статусу не попадают под действие закона о госзакупках. Активисты «Стопкартеля» планируют поставить в известность о ситуации в Нижегородской области руководство ФАС напрямую.



Комиссия нижегородского УФАС не стала рассматривать заявление председателя общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова на нарушения АНО «Центр 800» (учреждено областным министерством культуры) законодательства о закупках. Как писал “Ъ-Приволжье”, господин Кулаков не первый раз пытается оспорить закупочные процедуры организации, которая занимается подготовкой Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия, которое состоится в августе. В очередной своей жалобе главе ФАС Михаилу Шаскольскому, директору ФСБ Александру Бортникову и руководителям нижегородских управлений этих ведомств активист назвал «сомнительными» торги «Центра 800» на реставрацию металлических конструкций, оставшихся на Стрелке Оки и Волги в Нижнем Новгороде от всероссийских выставок 1982 и 1986 годов. Стоимость контрактов составила 660 млн руб. Также к жалобе господин Кулаков приобщил информацию о других контрактах АНО на 1,3 млрд руб. Эти подряды закупочная комиссия во главе с министром культуры Нижегородской области Олегом Берковичем отдала столичным компаниям ООО «Рус-Строй», ООО «Горстрой» и ООО «Аврора Групп». Заявитель полагает, что эти компании якобы могут быть близки господину Берковичу. В «Стопкартеле» считают незаконными процедуры, поскольку в них якобы участвуют только «нужные» компании, а при появлении конкурентов торги отменяют.

Общественники настаивают, что все процедуры должны проводиться по закону о контрактной системе в сфере закупок, поскольку АНО получает финансирование из бюджета. В качестве доказательства «Стопкартель» приводит постановление правительства Нижегородской области № 229 от 2014 года, по которому региональный кабинет министров субсидирует АНО как учредитель из областной казны.

После нескольких жалоб «Стопкартеля» (см. “Ъ-Приволжье” от 22 декабря) заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский поручил главе нижегородского управления Ленару Шафигуллину рассмотреть заявление Александра Кулакова. Также статс-секретарь антимонопольной службы распорядился проанализировать изложенные обстоятельства, не ограничиваясь сроками давности и доводами жалобы.

Заседание комиссии, на котором АНО «Центр 800» представляли директор Софья Юдина и юрист Ярослав Крутовский, состоялось в среду и вылилось в эмоциональный диалог с представителями УФАС. Господин Крутовский настойчиво доказывал, что регулятор не вправе рассматривать жалобу, и требовал обосновать законность заседания, поскольку, по его словам, автономные некоммерческие организации по закону не попадают под юрисдикцию антимонопольной службы. Он также доказывал, что закон о контрактной системе в сфере закупок, по которому работают госорганы, не распространяется на «Центр 800», которое не является распорядителем бюджетных средств и не выполняет функции госзаказчика. Более того, настаивали ответчики, требования закона в сфере размещения заказа вообще не регулируют деятельность АНО при осуществлении закупок. Учитывая эти обстоятельства, процесс мог бы стать прецедентным, заявили ответчики. Успокаивая своего эмоционально настроенного коллегу, Софья Юдина указала, что у АНО есть разъяснения Минфина РФ о том, что «Центр 800» не является распорядителем бюджетных средств, и добавила, что готова представить соответствующие документы как доказательство своей правоты. После полуторачасового перерыва комиссия отказала «Стопкартелю» в рассмотрении жалобы (мотивировочное решение пока не изготовлено.— “Ъ-Приволжье”).

По итогам заседания Александр Кулаков заявил “Ъ-Приволжье”, что не будет обжаловать решение УФАС, а планирует обратиться напрямую к замглавы ФАС Андрею Цариковскому и подробно изложить ему доводы о работе Нижегородского управления антимонопольной службы и закупках АНО. По его словам, решения против автономных организаций по аналогичным делам есть в других регионах.

В «Центре 800» ранее сообщали “Ъ-Приволжье”, что «в целях определения наилучших условий выполнения работ» проводят закупки «по собственному усмотрению», но обеспечивают участие в них неограниченного числа лиц. Требования к участникам при этом более жесткие, чем в законе о контрактной системе в сфере закупок, и предполагают безупречную деловую репутацию компаний, поясняли в АНО. Кроме того, «Центр 800» не авансирует подрядчиков, которые должны представить финансовое обеспечение контракта. Эти и другие условия торгов исключают победу недобросовестных подрядчиков или завышенную стоимость договора, уверены в организации.

Добавим, ранее деятельность разных автономных некоммерческих организаций в Нижегородской области активно обсуждали в региональном парламенте. Некоторые депутаты сомневались в прозрачности финансовых схем подобных структур и хотели разобраться, но позже оставили попытки. Опрошенные “Ъ-Приволжье” юристы квалифицировали закупки АНО по-разному. Одни допускали такую схему закупок, подтверждая, что эти организации не попадают под требования закона для госорганов. Другие полагали, что у ФАС есть повод разобраться в их деятельности, а арбитражный суд по иску ФАС России может признать торги недействительными.

Роман Рыскаль