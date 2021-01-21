«Ракушку» Shell нашли на Кубани

ООО «Славянск ЭКО» из Краснодарского края оспаривает решения Роспатента о прекращении правовой охраны сразу трех товарных знаков компании, вынесенные по требованию нефтегазового концерна Shell. Европейская компания заявила, что кубанский производитель нефтепродуктов использовал в своем логотипе изображение раковины морского гребешка— основного изобразительного элемента Shell, что вводит в заблуждение потребителей. Компания «Славянск ЭКО» обратилась в Суд по интеллектуальным правам. По оценке юристов, шансы выиграть спор в суде невелики.



Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к производству три заявления кубанского ООО «Славянск ЭКО» о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая ранее удовлетворила возражения компании Shell Brands International AG против предоставления правовой охраны товарным знакам кубанского нефтепроизводителя из-за сходства до степени смешения с брендом англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (концерн «Шелл»). Речь идет о товарных знаках №643330, 657841, 659473. Предварительные судебные заседания назначены на 1, 8 и 15 февраля. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как следует из решений Роспатента, речь идет о товарных знаках ООО «Славянск ЭКО», которые были зарегистрированы в 2018 году. Они представляют собой комбинацию из изобразительных и словесных элементов. В центре изображена капля черного цвета, по краям— три фигуры в виде лучей разного размера синего цвета. Элементы заключены в полукруг неправильной формы. Под одним из изображений расположено фирменное наименование ООО «Славянск ЭКО».

Однако 22 июля 2020 года в Роспатент поступило возражение Shell Brands International AG о недействительности предоставления правовой охраны товарным знакам ООО «Славянск ЭКО».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в июле 2011 года в Славянске-на-Кубани. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов. Директором указан Константин Агаджанян. Бенефициар— Валерий Паранянц. Выручка компании в 2019 году составила 102,1 млрд руб., чистая прибыль— 4,5 млрд руб.

По словам представителей европейского концерна, оспариваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения с серией знаков компании концерна Shell, имеющий более ранний приоритет. «Представленная серия знаков компании Shell образована за счет стилизованного изображения ракушки, а именно раковины морского гребешка, выполненного в черно-белом и красно-желтом цветовых сочетаниях... в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи. Оспариваемый товарный знак выполнен также в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, а нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи»,— приводит доводы представитель концерна.

В компании «Славянск ЭКО» считают, что товарные знаки при первом впечатлении не являются сходными за счет абсолютно разной цветовой гаммы и пр. Также указано, что компания использует в своем товарном знаке стилизованное изображение восхода солнца.

По мнению адвоката, патентного поверенного юридической компании «Усков и Партнеры» Вадима Ускова, шансов оспорить решения Роспатента у ООО «Славянск ЭКО» практически нет. «На главной странице сайта ООО «Славянск ЭКО», видно, что товарный знак изображен на цистернах и он желтого цвета. То есть они зарегистрировали использование белого цвета, а используют желтый. Желтый цвет— это, конечно, цвет Shell»,— поясняет господин Усков.

С учетом предыстории того, как «Славянск ЭКО» использует товарный знак, адвокат уверен, что СИП поддержит решения Роспатента.

Юрист ЮК «Интеллект» Владимир Павлюк считает, что компания Royal Dutch Shell в достаточной мере не доказала, что товарный знак ООО «Славянск ЭКО» сходен до степени смешения с ООО «Славянск ЭКО». Также в действиях последнего нет признаков злоупотребления правом, так как оно должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о его наличии не должен являться следствием предположений.

Наталья Решетняк