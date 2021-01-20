Дмитрий Кущин стал советником главы Удмуртии по проектной деятельности

Советником главы Удмуртии по проектной деятельности с 19 января назначен Дмитрий Кущин, который до настоящего времени работал координатором регионального проектного офиса республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что после получения юридического образования в Высшей школе экономики в Москве господин Кущин работал в Федеральной антимонопольной службе, затем стал ведущим аналитиком в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Также он работал помощником сопредседателя центрального штаба исполкома ОНФ, где в том числе отвечал за подготовку форумов действий с участием президента РФ. Потом возглавил управление в постоянном представительстве главы Удмуртии при президенте РФ.

В настоящее время у главы Удмуртии четыре советника: Ирина Макарычева по вопросам кадровой политики, Вячеслав Правдзинский по вопросам развития городской среды, Дмитрий Рябов по международным связям, а также Константин Костоглазов.

Ранее советник по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук была назначена и.о. вице-премьера правительства Удмуртии.