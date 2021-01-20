Назначен директор фонда грантов губернатора Пермского края

Фонд грантов губернатора Пермского края возглавила проректор по молодежной политике ПГНИУ, кандидат философских наук Елена Малкова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как ранее сообщал ”Ъ-Прикамье”, указ о создании фонда был подписан главой региона 22 декабря. Как следует из указа, цель фонда — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края.

В состав фонда вошли председатель краевой общественной палаты, и. о. ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников, сопредседатель регионального отделения ОНФ Ирина Ивенских, директор департамента администрации губернатора Евгений Хузин, проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, руководитель общественного движения «Слушай соловья» Надежда Баглей.