Сбер выдал первый на Урале кредит под будущую прибыль застройщика

Сбербанк выдал первый в Свердловской области кредит под будущую прибыль застройщика, сообщили в пресс-службе банка. Так, 155 млн руб. получила ГК «Ривьера». Средства выданы на три года.

На кредитные средства застройщик приобрел земельные участки на пересечении улиц Космонавтов, Бакинских комиссаров и Шефской в Екатеринбурге. На этом месте «Ривьера» в течение шесть лет планирует построить микрорайон площадью свыше 140 тыс. кв. м.

«При выдаче кредита под будущую прибыль банк оценивает финансовую модель действующего проекта застройщика в доходной и расходной частях, темп продаж. Погашать основную часть долга заемщик будет после того, как начнет получать доход от продажи достраиваемого жилья. До этого времени компания выплачивает банку только проценты, либо только часть начисленных процентов за пользование заемными средствами», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Сбербанк предоставил «Ривьере» 405 млн руб. в рамках «Проектного бриджа» — специализированного продукта банка для финансирования начальных этапов реализации проектов жилищного строительства.