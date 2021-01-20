Суд запретил «Сырьевой компании» вести разработку горы Куштау

Арбитражный суд Башкирии вчера обязал АО «Сырьевая компания» (связано с АО «Башкирская содовая компания») прекратить геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых на горе Куштау. С иском от имени некоммерческой организации «Наследие» в сентябре прошлого года обратились эко-активисты. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Мотивировочное решение суда пока не готово.

В качестве третьих лиц в процесс привлекли департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и министерство лесного хозяйства Башкирии.

«Сырьевая компания» в августе 2019 года получила лицензию Приволжскнедр на геологоразведочные работы и промышленную разработку Куштау сроком до 2039 года. АО «Сырьевая компания» зарегистрировано в Ишимбайском районе Башкирии. Выручка компании за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 76 млн.

2 сентября 2019 года после массовых протестов местных жителей глава республики Радий Хабиров присвоил Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Дарья Кучеренко