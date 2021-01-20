46,5 пункта составило значение индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в декабре (рассчитывается «Опорой России», ПСБ и агентством Magram Market Research по четырем блокам: продажи, инвестиции, кадры и финансовая доступность). После снятия ограничений значение индекса впервые приблизилось к доковидным показателям, хотя так и не вернулось в положительную зону (выше 50 п.). Рост сдерживают ухудшение ожиданий компаний по выручке в ближайшие три месяца (более 50% респондентов), снижение финансовой доступности и отказ от расширения штата. При этом малые компании активно наращивают инвестиции, в том числе для сохранения компаний.