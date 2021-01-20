Скорая пишет, скорая знает

Администрация президента РФ Владимира Путина рассмотрит обращение работников станции скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область), выступивших против перевода автопарка на аутсорсинг. Они утверждают, что передача услуги в частные руки приведет к увольнению 157 квалифицированных водителей и «расформированию технической базы». К тому же, указывают авторы письма, аукцион по транспортному обслуживанию был проведен с нарушениями, а стоимость услуги сильно завышена. В минздраве Свердловской области информацию о нарушении конкурсных процедур опровергли и заверили, что все сотрудники станции заключили трудовые договоры с компанией-аутсорсером.

Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций рассмотрит обращение сотрудников скорой помощи Нижнего Тагила, которые выступают против перевода станции на аутсорсинг. Письмо, которое подписали 32 человека, адресовано Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. «Для уточнения позиции по принятому решению запрошены необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения документы и материалы. Ответ будет направлен до 15 марта 2021 года»,— говорится в ответе управления (есть в распоряжении “Ъ”).

Перевести транспорт скорой на аутсорсинг власти Свердловской области решили в конце 2020 года. Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что передача части подстанций в частные руки необходима для более эффективной работы бригад. Конкурс по переводу автомобильного обслуживания на аутсорсинг в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском выиграла компания «РТ-Социальная сфера», связанная с «Ростехом» (была единственным участником). Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб. К работе компания приступит 1 февраля.

С февраля 2020 года на аутсорсинг переведена скорая помощь Екатеринбурга. Контракт выиграло пермское ООО «Феникc-Логистика» (бренд «Новоскор»). Однако часть водителей станций были не согласны работать с частной компанией. Их не устраивало, что директор ООО «Феникc-Логистика» Евгений Фридман предлагал вместо трудовых договоров оформить водителям ИП или включиться в систему самозанятых. После сообщения о возможной забастовке прокуратура организовала проверку, в ходе которой нарушений не выявила.

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила выступают против передачи автопарка коммерческой компании. «Нет доверия к частным организациям. Опыт других регионов это доказывает»,— пояснил “Ъ” член профсоюзной организации медицинских работников «Действие» Михаил Смольников. Отметим, в декабре недовольные сотрудники хотели провести пикет против перевода автопарка на аутсорсинг, однако мэрия Нижнего Тагила запретила акцию, сославшись на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В обращении медики подчеркивают, что перевод скорых на аутсорсинг не повысит эффективность работы: «Это решение приведет к расформированию технической базы и автопарка станции». Авторы инициативы утверждают, что передача услуги в частные руки приведет к увольнению 157 квалифицированных водителей: «Компания-аутсорсер сможет привлекать к работе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Фактически водителей, имеющих семьи и обязательства по кредитам, вынуждают перейти на работу к аутсорсеру на кабальных условиях».

Водители недовольны также завышением тарифа по услуге. «У нас сейчас себестоимость машино-часа составляет 440 руб. Согласно контракту, она будет доходить до 750–800 руб. При этом компания будет вычитать за пережог бензина, который происходит в морозы»,— заявил господин Смольников. В разговоре с “Ъ” он отметил, что конкурс по переводу автопарка на аутсорсинг был проведен с нарушениями.

«Заказчик назвал транспортную услугу медицинской,— пояснила “Ъ” глава офиса Transparency International (АНО «Трансперенси Интернешнл-Р» входит в реестр иноагентов – “Ъ”) в Екатеринбурге Екатерина Петрова, которая подала жалобу в УФАС по Свердловской области.— На этом основании вместо электронного аукциона был проведен открытый конкурс, и по итогу исполнения контрактов подрядчик не станет оплачивать НДС». По ее словам, заказчик расплывчато указал неценовые критерии оценки заявок, что якобы позволило сократить круг участников. «Дмитрий Шалабодов (глава свердловского УФАС.— “Ъ”) заявил, что водители оказывают медицинскую услугу, потому что перевозят пациентов и доставляют бригаду по адресу вызова. Его не смутило письмо Минздрава РФ, где разъясняется, что услуга по предоставлению автомобилей с водителем в таких закупках не является медицинской»,— отметила Екатерина Петрова.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что контрактные процедуры проведены в соответствии с законодательством. «Все документы были проверены прокуратурой и счетной палатой, никаких нарушений выявлено не было»,— подчеркнули в пресс-службе минздрава. Там сообщили, что знают о жалобах водителей и «держат ситуацию на контроле»: «Министр дважды приезжал на переговоры, обещал защищать интересы водителей и быть гарантом сохранения всего соцпакета. Как заявила компания-аутсорсер, трудовые договоры заключены со всеми водителями».

Анастасия Реутова, Екатеринбург