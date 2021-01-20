К «Мосэлектрощиту» подключают девелоперов

Экс-чиновник мэрии Москвы Владимир Погребенко, возглавлявший в середине 2010-х годов ВДНХ, выкупил часть промзоны «Мосэлектрощит», принадлежащей бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. Теперь он ищет соинвесторов в проект. На площадке можно построить только 100 тыс. кв. м недвижимости общественного назначения. Но эксперты не исключают, что в итоге участок будет застроен жильем. Инвестиции в такой проект могут достигнуть 30 млрд руб.

Владимир Погребенко может привлечь девелопера для развития выкупленной им территории завода «Мосэлектрощит» на западе Москвы, заявил он “Ъ”. Бизнесмен пояснил, что рассматривает различные варианты, не уточняя детали. Он стал владельцем 11,6 га, выкупив их на торгах, где продавалось имущество ОАО «Мосэлектрощит», следует из федерального реестра банкротств. Сумма соглашения составит 1 млрд руб. Господин Погребенко пояснил, что привлекательность участков в промзонах выросла на фоне внедрения в 2019 году мэрией Москвы механизма комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ). Такая схема позволяет властям изымать земли бывших промзон у собственников, которые не готовы их застраивать.

ОАО «Мосэлектрощит» было признано банкротом летом 2016 года, перед этим компания контролировалась структурами Промсвязьбанка, которым на тот момент владели Дмитрий и Алексей Ананьевы. Основной актив компании — промзона, ранее служившая территорией одноименного завода на улице Горбунова, на западе Москвы. Ее общая площадь — 21,2 га. Согласно проекту, который в декабре 2020 года был представлен на общественных слушаниях, суммарно на этой территории может быть построено 268,4 тыс. кв. м, из них 100 тыс. кв. м — недвижимость общественного назначения. Директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игорь Пущён считает, что, исходя из проекта изменений правил землепользования и застройки, на территории могут появиться технопарк или бизнес-инкубатор.

Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов объясняет, что внедрение КУРТ важно для города: большинство существующих промзон не отвечают современным требованиям развития мегаполиса. «Но для инвестора эта схема, скорее, несет за собой дополнительный риск»,— поясняет он. Эксперт предполагает, что особый статус может дисконтировать стоимость участков в промзонах, ведь будущие права потенциального покупателя могут быть ограниченны. Партнер «НЭО Центра» Алексей Волостнов соглашается, что КУРТ предполагает более строгие требования к девелоперу и самому проекту, снижая возможность маневренности для потенциального застройщика.

От площадки «Мосэлектрощита», действительно, уже отказался один игрок. Еще летом 2020 года торги по покупке этой недвижимости выиграло ООО «Форса», в итоге не расплатившееся с городом. По данным Kartoteka.ru, учредителем этой структуры выступает малоизвестно физическое лицо Дмитрий Богославец. Владимир Погребенко при этом человек, близкий к мэрии: в 2010-х годах работал в структурах правительства Москвы, был в том числе заместителем руководителя департамента городского имущества. В 2014–2015 годах занимал должность гендиректора АО ВДНХ, входил в совет директоров ПАО «Мосэнерго» и АО «Лидер-Инвест» (в 2019 году вошло в группу «Эталон»).

Гендиректор «Гео Девелопмента» Максим Лещев предполагает, что с большой вероятностью план застройки территории «Мосэлектрощита» будет пересмотрен в пользу жилой недвижимости. Проекты другого профиля на этом участке, по его мнению, не так интересны. Эксперт предполагает, что на площадке можно построить до 250 тыс. кв. м жилья, в которые придется вложить 30 млрд руб. Похожую позицию высказывают пользователи одного из отраслевых форумов, предполагая, что проектом уже интересуется владелец «Трансстройинвеста» Алексей Фоменко. В самой компании интерес к проекту отрицают. Господин Лещев предполагает, что именно строительство жилья на этой площадке может быть интересно всем крупным девелоперам.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев