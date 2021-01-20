ФАС вырывают из контекста

«Яндекс» решил оспаривать один из штрафов, выписанных ему Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за неполноту сведений в контекстной рекламе, размещенной в его сети сторонним продавцом. По словам юристов, системы контекстной рекламы все чаще привлекают к ответственности в подобных ситуациях, но это один из немногих случаев, когда владелец такой сети не согласился со штрафом. Дело может определить, будут ли рекламные онлайн-площадки в дальнейшем нести ответственность за содержание объявлений, прогнозируют юристы.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля рассмотрит иск «Яндекса» к московскому управлению ФАС (УФАС), обнаружил “Ъ” в базе суда. «Яндекс» просит оспорить постановление службы от 15 декабря 2020 года о штрафе в 350 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе», следует из документов.

Согласно постановлению (есть у “Ъ”), штраф вынесен за распространение в сети «Яндекс.Директ» контекстной рекламы, в которой предлагалось купить билеты в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге на сайте teatrvfk.com. Разместило ее рекламное агентство «Медиа гуру». По данным ФАС, в рекламе в нарушение закона не были указаны сведения о продавце билетов: наименование, место нахождения и ОГРН. Как обнаружил “Ъ”, страница teatrvfk.com сейчас недоступна, а у официального сайта Театра имени В. Ф. Комиссаржевской адрес такой же, но в зоне .ru.

«Управление усмотрело нарушение в рекламе, вынесло постановление о наложении штрафа и придерживается позиции, которая в нем изложена. Не согласиться с ней и оспаривать — законное право "Яндекса"»,— заявили “Ъ” в пресс-службе московского УФАС. В «Яндексе» от комментариев отказались, в «Медиа гуру» и Театре Комиссаржевской на запросы не ответили.

Проблема с нарушениями закона в контекстной рекламе связана с тем, что она обычно лаконична, а указание всех сведений о продавце в виде наименования, ОГРН, адреса и прочего делает ее громоздкой, поясняет руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Как правило, рекламодатели ограничиваются приведением гиперссылки на сайт продавца, где должны содержаться все сведения. Но рекламодатель не имеет доступа к интернет-сайту продавца, поэтому не может отслеживать изменение его содержания»,— рассуждает он.

Сейчас подход ФАС к определению ответственного за распространение ненадлежащей рекламы не до конца единообразен, отмечает руководитель группы антимонопольной практики Kulik & Partners Law.Economics Анна Большакова. Например, указывает она, в 2019 году Алтайское краевое УФАС не признало «Яндекс» распространителем рекламы, рассматривая дело об отсутствии необходимых по закону сведений в объявлении сервиса бронирования билетов, сославшись на чисто технический характер сервиса «Яндекс.Директ».

«Яндекс», по словам госпожи Большаковой, все чаще привлекают к ответственности за содержание контекстной рекламы, но нынешний случай, когда компания не согласилась со штрафом и обратилась в суд,— один из немногих. Дело может стать прецедентом и определить тенденцию к тому, будут ли рекламные площадки нести ответственность за содержание контекста, считает эксперт. Если суды станут признавать системы контекстной рекламы ответственными за полноту сведений в объявлениях, то «Яндекс», Mail.ru Group и Google будут часто штрафовать, прогнозирует Анна Большакова. Это значит, что компаниям придется либо существенно усложнить систему размещения и проверки рекламы, либо учитывать подобные штрафы в финансовой модели. В Mail.ru Group и Google не ответили на запросы.

Общая рекламная выручка «Яндекса» в третьем квартале 2020 года выросла на 6% год к году, до 33,2 млрд руб., а выручка от направления «Рекламная сеть "Яндекса"», в которое входит контекстная реклама, упала на 18%, до 5,14 млрд руб. Это в компании объясняли негативным воздействием пандемии на активность рекламодателей в партнерской сети, а также сокращением площадок для размещения рекламы. Рекламная выручка Mail.ru Group по МСФО за третий квартал выросла на 6,9%, до 9,5 млрд руб., Google таких данных по России не раскрывает.

Валерия Лебедева