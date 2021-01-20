Депутата обвинили по-крупному

В Новосибирской области перед судом предстанет депутат регионального заксобрания единоросс Валентин Сичкарев, владеющий компанией ООО «Сельхозпрод». Следственный комитет РФ (СКР) считает его одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. Предполагаемый ущерб составил 2,3 млн руб. Парламентарий, уверенный в своей невиновности, назвал материалы следствия «неправдой». В региональном отделении «Единой России» сообщили, что до приговора никаких мер воздействия по партийной линии к депутату применяться не будет.



Управление СКР по Новосибирской области завершило расследование дела о хищении бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей. Как указывается в его материалах, летом 2017 года между минсельхозом Новосибирской области и главой кресть­янского хозяйства Владимиром Моисеевым было заключено соглашение о предоставлении субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 млн руб. По состоянию на декабрь 2019 года остаток средств выделенного гранта составил 2,3 млн руб. Следствие полагает, что эта сумма была похищена. Для этого в отдел управления Федерального казначейства по Новосибирской области были представлены фиктивные документы, согласно которым ООО «Сельхозпрод» якобы отремонтировало в крестьянско-фермерском хозяйстве зернохранилище и животноводческий комплекс. Следственные органы возбудили уголовное дело, обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы) они предъявили владельцу ООО «Сельхозпрод» депутату Сичкареву, директору компании Виталию Кухте и фермеру Владимиру Моисееву.

Как рассказали „Ъ“ источники, знакомые с ходом следствия, никто из фигурантов вину не признал, тем не менее они погасили предполагаемый ущерб. Как рассказали в новосибирской облпрокуратуре, во вторник ведомство утвердило обвинительное заключение по делу, его слушания пройдут в Чулымском райсуде.

«Я в курсе, что завершено расследование дела. По моему мнению, его содержание — неправда, с обвинениями я не согласен. Надеюсь, что суд разберется объективно»,— заявил „Ъ“ Валентин Сичкарев. Не спешат с выводами и в реготделении «Единой Росси». Первый заместитель секретаря реготделения Андрей Панферов пояснил, что сейчас в отношении депутата партия не будет принимать каких-либо решений: «Мы дождемся первого решения суда. Если оно будет не в пользу Валентина Сичкарева, тогда мы приостановим его членство в партии. После окончательного решения суда мы вынесем соответствующий вопрос на рассмотрение регионального президиума партии и решим, исключать его или нет».

Валентин Сичкарев — депутат четырех созывов законодательного собрания Новосибирской области. В парламенте он занимает должность зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Согласно декларации за 2019 год, его доход составил свыше 480 тыс. руб., немногим более 45 тыс. руб. заработала его супруга. Семье парламентария принадлежат две квартиры площадью 103,2 и 122,7 кв. м, жилой дом (427,2 кв. м), пара земельных участков (630 и 1,1 тыс. кв. м), место в паркинге, два джипа Toyota Land Cruiser и Lexus RX-270.

Константин Воронов, Юлия Сасевич