Оператора вытесняют с полигона

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к оператору полигона ТБО «Южный» — ООО «Комтранссервис» — с требованием запретить компании прием и размещение отходов. Иск стал следствием возбужденных в отношении компании административных дел о нарушениях экологического законодательства. Руководство компании считает заявление Росприроднадзора необоснованным, подчеркивая, что ранее им удалось оспорить возбуждение дел в суде. В 2020 году возник конфликт между региональным оператором по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» и «Комтранссервисом», после того как последний отказался принимать отходы на копейском полигоне.



Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора пытается лишить оператора полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Южный» — ООО «Комтранссервис» (Копейск) — лицензии на прием и размещение отходов на территории объекта. Арбитражный суд Челябинской области на прошлой неделе принял к производству иск надзорного ведомства к компании. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 марта. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

Согласно материалам дела, истец просит суд признать право ООО «Комтранссервис» на осуществление деятельности по приему и размещению отходов I–V классов опасности на полигоне ТБО «Южный» отсутствующим, соответствующие лицензии от 7 августа 2013 года и 4 сентября 2018-го недействующими с даты издания и запретить компании размещение отходов на полигоне. Также Росприроднадзор просит суд обязать организацию направить уведомление о прекращении эксплуатации полигона не позднее одних суток со дня вступления решения суда в законную силу.

Получить комментарий от Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о причинах подачи иска не удалось: на момент подготовки материала ответ на запрос “Ъ-Южный Урал” остался без ответа.

Руководитель ООО «Комтранссервис+» (аффилировано с «Комтранссервисом») Руслан Ситдиков говорит, что поводом для подачи иска стали нарушения, выявленные в деятельности компании летом прошлого года, по которым сейчас идут судебные разбирательства. По его словам, началось все с конфликта с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в челябинском кластере — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). «Мы не признаем исковые требования. Росприроднадзор считает, что, якобы, какие-то документы при выдаче лицензий еще при прежних собственниках были предоставлены не те. Но они заблуждаются и путают новое законодательство и то, что было на момент выдачи лицензий, однако закон обратной силы не имеет. Будем отстаивать свою позицию в суде. Вообще это все как началось от ЦКС, так и идет. Росприроднадзор встал на их сторону, видимо, им так удобно»,— говорит господин Ситдиков.

В июле 2020 года пресс-служба прокуратуры области сообщила о том, что в отношении оператора полигона ТБО, расположенного в копейском поселке Старокамышинск, и его директора были возбуждены административные дела по семи статьям КоАП РФ. В частности, надзорные ведомства установили, что у оператора отсутствует проект санитарно-защитной зоны полигона (согласованный и разработанный в установленном порядке), часть участка занята самовольно, отсутствуют сетчатые ограждения и не работает контрольно-дезинфицирующая ванна для мусоровозов, а в обустройстве полигона имеются отклонения от первоначального проекта. В результате компании и руководителю назначили штрафы на сумму более 1 млн руб. Представители «Комтранссервиса» не признали факта нарушений и оспорили возбуждение дел в суде. Копейский городской суд встал на сторону компании. Однако прокуратура города обжаловала решение. Челябинский областной суд вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который со второго раза признал протоколы законными. Теперь «Комтранссервис» обжалует это решение в областном суде.

Конфликт между компанией и ЦКС возник после того, как «Комтранссервис» отказался принимать твердые коммунальные отходы от регоператора. По жалобе последнего региональное управление ФАС России возбудило дело в отношении копейской компании. По данным УФАС, полигон с 1 марта 2020 года перестал принимать мусор, собранный с территории Копейска, объяснив это тем, что ЦКС не исполняет свои обязательства по оплате. В разговоре с “Ъ-Южный Урал”, Руслан Ситдиков пояснил, что полигон «Южный» по-прежнему не принимает от ЦКС отходы из-за того, что они несортированные. «Нам пытаются привезти несортированные отходы, а территориальная схема размещения ТКО предполагает, что они должны быть отсортированы. Если мы примем такие отходы, они пойдут на захоронение, тем самым мы нарушим законодательство»,— говорит господин Ситдиков. В ЦКС считают, если «КТС+» не будет оказывать услуги по обработке ТКО, это может привести к мусорному коллапсу в Копейске.

В декабре прошлого года Челябинское УФАС по жалобе регоператора завело дело на ООО «Комтранссервис+», которое является оператором мусоросортировочного комплекса на полигоне «Южный», в связи с отказом принимать на переработку отходы. Рассмотрение антимонопольных дел продолжается.

В министерстве экологии Челябинской области не знают о том, что Росприроднадзор намерен лишить лицензии оператора полигона ТБО в Копейске. «Мы не в курсе. Полигон курирует Росприроднадзор, поэтому они там сами с ними разбираются. Даже если их лишат лицензии, там объем небольшой — всего порядка 40 тыс. т захоранивается. Этот объем легко поедет на полигон в Полетаево. В принципе он и сейчас на Полетаево едет. Поэтому мы не видим какой-то проблемы и риска, что может возникнуть мусорный коллапс»,— прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Юлия Гарипова