Дело в отношении бывшего директора компании — подрядчика «Крестов» прекращено

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компании «ГСК» Виктора Кудрина. Дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Данные о решении суда размещены в материалах картотеки райсуда.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кудрин признал вину в злоупотреблении полномочиями при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». По данным следствия, он направил 41,9 млн рублей на выполнение работ, не предусмотренных отчетной документацией. Действия Кудрина были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Сообщалось, что обвиняемый нарушил условия выполнения госконтракта на строительство изолятора и не организовал выполнение работ в полном объеме. По условиям соглашения, заключенного между УФСИН России и АО ГСК, на счет компании с 2007 по 2015 год было перечислено более 12,2 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Строителю "Крестов " изменили обвинение».