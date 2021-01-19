Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного приезда в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения в республику.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения»,— заявила она во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ.

По мнению Светланы Тихановской, для этого ей «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов Светлану Тихановскую. Через несколько дней после выборов она уехала в Литву.

О политическом кризисе в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».