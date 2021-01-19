В Петербурге приостановлена работа кафе, неоднократно нарушавшего запреты из-за COVID-19

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Маркис» (управляет предприятием общественного питания Civil на 8-й Советской улице) по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, проверка кафе Civil была инициирована на основании коллективного обращения жителей дома, в котором оно располагается. По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований — в частности, на предприятии не обеспечивалась последовательность (поточность) технологических процессов, набор помещений и оснащенность оборудованием не соответствовала ассортименту реализуемой продукции, в производственном помещении отсутствовала система вентиляции и так далее.

В итоге суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности точки общепита на срок 45 суток. В указанный срок зачтен временный запрет деятельности с 8 декабря 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ООО «Маркис» (предприятие общественного питания Civil) уже штрафовалось судом за неоднократные нарушения коронавирусных ограничений, включая обслуживание посетителей, несмотря на запрет деятельности во время первой волны пандемии.