Количество ДТП из-за плохих дорог в Ижевске снизилось за 2020 год на 36,5%

За 2020 год в Ижевске произошло 207 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. Это на 36,5% меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба МВД по городу. Тем не менее, в этих авариях погибли пять человек, еще 275 граждан получили травмы. Это на 37,5% и 35,7% соответственно меньше, чем в позапрошлом году.

За 12 месяцев в Ижевске выдали 176 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог. Из них 48 получили должностные лица, 128 — юрлица. Шесть материалов в отношении юрлиц были направлены в суды за невыполнение требований предписаний. Также составлено 17 административных материалов в отношении должностных лиц по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Кроме того, в органы прокуратуры направлено 92 акта из-за нарушений требований действующих стандартов в содержании улично-дорожной сети, а также информация по отсутствию ограждений и разметки в необходимых местах.

Напомним, что с 2016 по 2020 год на дорогах Ижевска произошло 4782 ДТП с пострадавшими. В них погибли 111 человек, в том числе трое детей до 16 лет, еще 5,7 тыс. граждан получили травмы.