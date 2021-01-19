Лондонская полиция будет фиксировать этническую принадлежность останавливаемых водителей

Полиция Лондона будет вести учет этнической принадлежности водителей, которых останавливают полицейские для предотвращения дискриминации. Ранее полицейских обвиняли в том, что не белых водителей останавливают чаще.

«Мы слышали продолжающееся недовольство чернокожих лондонцев, которые обеспокоены тем, что вероятность остановки их автомобиля в шесть раз больше, чем для белых, и отвечали на него, а этот проект должен помочь нам оценить и решить проблему с расовой предвзятостью и непропорциональностью такого рода»,— заявил в связи с этим мэр Лондона Садик Хан.

В прошлом году было несколько скандалов такого рода, в том числе после того, как полиция остановила автомобиль чернокожей легкоатлетки Бьянки Уильямс. Ее и ее партнера обыскали, на них надели наручники, причем в автомобиле в это время находился их недавно родившийся ребенок. В итоге полицейские не нашли ничего нелегального, позже лондонской полиции пришлось начать расследование этого случая, так как ее сотрудников обвинили в расовых предубеждениях.

Уже в прошлом году был запущен пилотный проект, в ходе которого и было выявлено соотношение шесть к одному в остановке автомобилей чернокожих и белых водителей. Нынешняя программа рассчитана на шесть месяцев, позже она может быть продлена. Лондонская полиция уже фиксирует этническую принадлежность людей, останавливаемых на улицах, этот проект также выявил непропорционально большое количество чернокожих среди людей, которых останавливает полиция.

Яна Рождественская