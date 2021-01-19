СКР возбудил еще одно уголовное дело после гибели людей под лавиной в Норильске

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил еще одно уголовное дело после гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная». Как сообщает региональная прокуратура, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц администрации Норильска по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек)

Ведомство уточняет, что муниципалитет не обеспечил надлежащий контроль за использованием земельных участков на территории горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» и за законностью постройки объектов. В результате 45-летний мужчина самовольно построил дом, который ночью 8 января разрушила лавина.

Кроме того, региональное управление СКР сообщило о задержании 36-летнего и 52-летнего оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска, подозреваемых в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Их отправили под домашний арест. Ранее был задержан 39-летний дежурный.

По предварительной версии следователей, дежурные с 11 декабря не включали в сводку информацию с предупреждением о лавинной ситуации, которую получали от ГУ МЧС России. В результате глава администрации города, структурные подразделения и жители не были предупреждены об опасности, а также не были приняты необходимые меры.

В минувшие выходные в крае задержали начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Норильска. Следователи считают, что он не проконтролировал деятельность подчиненных, не проверил полноту информации о погодных условиях, включаемой дежурными ЕДДС города в сводку. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в начале января в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» сошла лавина. Снегом накрыло несколько строений, в некоторых из которых находились люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших женщины 38 лет, 45-летнего мужчины и полуторагодовалого ребенка. Также пострадал подросток, которого с травмами госпитализировали в больницу.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск