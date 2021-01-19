«Гидравлика» продает дом физкультуры «Спутник» за 143,5 млн рублей

«Сбербанк АСТ» продает спортивный комплекс «Спутник» на улице Володарского, 2 в Уфе, принадлежащий уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика». Цена продажи — 143,5 млн руб. Комплекс состоит из шести зданий и участка под ним площадью 6,2 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 11,3 млн руб. Главное здание — двухэтажный дом физкультуры «Спутник» общей площадью 1,3 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 19,4 млн руб. Также в комплекс входит одноэтажный корпус 1 тыс. кв. м, две автомойки, склад и гараж. К зданиям подведены коммуникации.

Спортивный комплекс «Гидравлики» пытается продать с прошлого года. Ранее эксперты оценивали рыночную стоимость «Спутника» в пределах 120 млн руб.

Влада Шипилова