Достойная молодость

На следующей неделе аукционный дом Sotheby`s проведет торги, посвященные искусству старых мастеров. Их главной приманкой называют «Портрет молодого человека с медальоном», который, как согласно ученое сообщество, принадлежит кисти Сандро Боттичелли: его продажа может обернуться одним из рекордов для рынка старых мастеров. Об удивительном лоте рассказывает Сергей Ходнев.

Сам аукционный дом даже не раскрывает оценочную стоимость картины — предполагается, что она составляет от $60 млн до $80 млн. Как видите, гораздо больше, чем $10,4 млн, рекордные до поры до времени для Боттичелли и уплаченные восемь лет назад за его «Мадонну Рокфеллера». Верхняя граница этого диапазона превышает (формально, конечно: все-таки времени прошло много) даже те $76 млн, за которые в 2002-м было продано на том же Sotheby`s «Избиение младенцев» Рубенса. Был бы готовый кандидат на абсолютный рекорд среди старых мастеров, но случившаяся в 2017-м лихая продажа приписанного Леонардо «Спасителя мира» за немыслимые $450 млн подобное рекордсменство несколько осложнила. Впрочем, стоит вспомнить, что и в 2017-м дом Christie`s не был уверен накануне аукциона, что сторгует «Спасителя» хотя бы за $100 млн.

Оглядываться на шалую аукционную судьбу «Спасителя мира» нам теперь придется еще долго, но в этом случае эти оглядки провоцируют сравнения. Там великий мастер итальянского Ренессанса — и тут. Да, какой бы то ни было Леонардо на рынке — уже эпохальное событие, а Боттичелли — автор куда более плодовитый. Но, с другой стороны, здесь портрет: достоверных боттичеллиевских портретов вообще осталось очень мало, а в частных руках — и подавно. К тому же «Спаситель мира» окутан не только фирменным живописным sfumato леонардовской школы, но и туманами более посюсторонними. Происхождение объяснено неуверенно, сохранность живописи неважнецкая, объем записей и исходное состояние доски устрашающие.

С «Портретом молодого человека» все иначе. Сохранность и живописи, и тополевой доски образцовая. Если «Спаситель мира» после отчаянных реставрационных стараний все равно выглядит руиной, то «Портрет» вышел из рук реставраторов таким с иголочки свежим, что это даже пугает, пусть и на противоположный лад. Но ничего не попишешь: провенанс у него куда более благополучен, никаких историй о внезапной находке на чердаке. Картина хранилась в валлийском поместье семейства Ньюборо, видимо, еще с конца XVIII века. В 1930-е лондонский дилер Фрэнк Сабин приметил ее и выкупил у обедневших аристократов, после чего портрет оказался на три десятилетия в коллекции английского физика Томаса Ральфа Мертона (1888–1969).

Уже в середине прошлого века портрет заметили. Хотя его принадлежность Боттичелли оспаривал, например, Роберто Лонги (приписывавший его Франческо Боттичини), но в пользу автора «Рождения Венеры» решительно высказывались и высказываются многие, начиная с легендарного директора лондонской Национальной галереи Кеннета Кларка. Именно как картина Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» воспроизводился в монографиях и каталогах, участвовал в выставках, гостил в музеях вплоть до недавних времен, когда владелец уже давным-давно сменился (наследники Мертона продали портрет еще в начале 1980-х).

Впрочем, загадки все равно остаются. Кто был этот нежно и холодно выписанный большеглазый отрок — непонятно: популярные гипотезы ведут к кому-нибудь из семейства Медичи, что и красиво, и по-своему логично, учитывая историю отношений великих меценатов и Боттичелли, но все же недоказуемо, по крайней мере пока. Еще страннее история с пресловутым медальном, который юноша держит. Кисти рук выписаны отчаянно тщательно, особенно пальцы левой руки, опирающиеся на барьер; рамка медальона тоже с демонстративной виртуозностью имитирует объем и глубину. Но вставлена в эту рамку не обманка и не трехмерная медаль, как в знаменитом портрете другого молодого человека из галереи Уффици. Это еще более старинный раритет, не без варварства обрезанный, но подлинный кусок некоего образа, созданного кем-то из художников сиенского Треченто — вероятно, Бартоломео Булгарини. Что это за бородатый святой (я бы предположил, что апостол Павел: здесь вам и апостольский гиматий, и длинная борода, и морщинистый лоб, и лысина, и низко опущенная левая рука, в которой мог бы быть меч) и как он мог быть связан с моделью — опять загадка. И непонятно даже, не является ли эта вставка поздней заменой другого, утраченного медальона. Возможно, делу помогут новые и новые исследования, если только новый владелец, как в случае с предполагаемым Леонардо, не похоронит картину в своих закромах.