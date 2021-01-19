В первый день массовой вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области привиты около 900 человек

В Новосибирской области в первый день массовой вакцинации от коронавируса, 18 января, было привито 895 человек, сообщили “Ъ-Сибирь” в минздраве региона.

Всего с начала вакцинации против COVID-19 в области было привито 4 194 человека, из них 2 030 жителей получили оба компонента вакцины, уточнили в ведомстве.

В регионе планируется развернуть 59 пунктов вакцинации, к 18 января их число было увеличено до 33.

«"Спутник V" разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион»,— сказал глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр отметил, что пока при вакцинации сохраняется приоритетность для групп риска (врачи, педагоги, соцработники и т.д.). «При дальнейшем поступлении вакцины категории будут расширяться»,— сказал он. Вчера Константин Хальзов сообщил, что в регион поступило 4 тыс. доз вакцины от COVID-19, всего с начала вакцинации — 14 642 дозы.

Подробнее о вакцинации населения в сибирских регионах — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Оксана Павлова