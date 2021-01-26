Индия становится аптекой мира

В условиях, когда глобальная битва с коронавирусом приобретает затяжной характер, на помощь современной медицине приходит медицина традиционная. Все более востребованными для профилактики и преодоления последствий COVID-19 становятся уникальные наработки индийской культуры, подарившей миру аюрведу и йогу — традиционную науку о здоровом образе жизни и гимнастику, включающую комплекс дыхательных упражнений. Одной из первых стран, актуализирующей древнеиндийское искусство оставаться здоровыми, стала Россия, где армия приверженцев аюрведы и йоги в условиях пандемии растет с каждым днем. Помимо обеспечения мира с помощью этой древней практики здоровья и благополучия, Индия берет на себя ответственность по доставке вакцин в соседние и ключевые страны-партнеры.

Сегодня Индия готова противостоять пандемии COVID-19, не только используя исторические тексты и руководства по укреплению здоровья, но также работая над производством двух вакцин, чтобы окончательно попрощаться с текущей глобальной угрозой. Пандемия дала возможность пролить свет на положение Индии как надежного участника глобальных цепочек поставок в области здравоохранения, обладающего сильными преимуществами в производстве, НИОКР и инновациях.

На ранних этапах пандемии Индия предоставила медицинскую помощь более чем 150 странам мира, включая Россию, в виде лекарств и СИЗ, хотя и сама ощущала давление пандемии. В то время, когда она была «аптекой для всего мира», страна начала тестировать потенциальные вакцины для будущего внедрения. Эти ранние разработки помогли ей в проведении собственной программы вакцинации 300 млн граждан, а также в реализации политики Vaccine Maitri по предоставлению вакцин соседствующим странам и странам-партнерам в дар. На данный момент первые партии вакцины получили Непал (1 млн), Бутан (150 тыс.), Бангладеш (2 млн) и Мальдивы (100 тыс.), а Шри-Ланка, Афганистан и Маврикий ожидают поставки.

Российская вакцина «Спутник V» также проходит этап расширенных клинических испытаний, который проводится в лаборатории Dr Reddy`s в Индии для производства и дальнейшего выпуска.

Помимо современной медицины Индия обращается и к опыту традиционных практик. Идея сделать древнеиндийскую гимнастку йогу не просто популярным тренингом, а новой философией современного мира принадлежит премьер-министру Индии Нарендре Моди. Примечательно, что еще в сентябре 2014 года, задолго до пандемии, в своем первом выступлении с трибуны на Генеральной ассамблее ООН, Нарендра Моди заявил: «Йога является бесценным даром древней индийской традиции. Она воплощает единство души и тела, мысли и действия, сдержанности и наполненности, олицетворяет гармонию между человеком и природой и целостный подход к здоровью и благополучию. Йога — это не столько физические упражнения, сколько поиск чувства единства с собой, миром и природой. Изменяя наш образ жизни и сознание, йога может помочь нам даже в решении многих проблем».

После обращения Нарендры Моди в декабре 2014 года была принята резолюция, согласно которой 21 июня признан Международным днем йоги. К резолюции присоединились 177 стран, а поддержали все государства—члены ООН.

Призвав современный мир взять на вооружение йогические практики, Нарендра Моди также стал активным поборником традиционной индийской науки о здоровом образе жизни — аюрведы. Национальный День аюрведы, приуроченный к Дню рождения Дханватари — бога аюрведы, по решению правительства Индии проводится с 2016 года. Сторонники аюрведы отмечают этот праздник более чем в 26 странах мира, включая Россию.

Когда в начале текущего года одна за другой стали уходить на самоизоляцию многие страны Запада и Востока, стало очевидно: это и есть тот самый момент истины, который позволяет определить, чего же реально стоят йога и аюрведа в поиске ответов на все новые вызовы современного мира.

К теме древнеиндийских практик Нарендра Моди вернулся в ходе состоявшегося в ноябре заседания Совета глав государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в формате видеоконференции.

Вскоре после этого миллионы поклонников древнеиндийской науки о здоровом образе жизни, живущие в разных странах мира, отметили День аюрведы-2020. В Москве организаторами онлайн-программы, посвященной Дню аюрведы, стали Культурный центр имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве, Институт восточной медицины и Российский университет дружбы народов.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Бала Венкатеш Варма, ведущие специалисты в области аюрведы, практикующие в России. Многие из участников в этот день произносили торжественную клятву Дня аюрведы: «Я обязуюсь сделать аюрведу неотъемлемой частью моей повседневной жизни и тем самым обеспечить хорошее здоровье и благополучие для меня, моей семьи и моего сообщества в гармонии с природой».

Дословно аюрведа переводится как «знание жизни» — наука о том, как продлить нашу жизнь.

С 1985 года аюрведа была признана Всемирной организацией здравоохранения как наиболее эффективная система альтернативной медицины, а многие доктора аюрведы всерьез задумались о том, как сочетать ее с западной медициной. Нередко специалистами по аюрведе становятся дипломированные врачи. Знания аюрведы помогают им более эффективно лечить пациентов и улучшить качество их жизни, так как аюрведа комплексно подходит к лечению и имеет более глубокий, чем современная медицина, взгляд на болезни и их лечение.

Фактически сегодня для древнеиндийского «знания жизни» наступает решающий момент. Ведь, согласно аюрведе, заболевание необходимо диагностировать различными возможными способами. Основное лечение заключается в укреплении сил организма, чтобы побороть болезнь.

В условиях пандемии новое открытие ждет не только аюрведу, но и йогу. Об этом все более активно говорят не только индийские, но и российские специалисты. Так, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «РИА Новости» рекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий болезни.

«У каждого человека программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать конкретно, все зависит от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы: это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения»,— отметил господин Жемчугов.

По его словам, у многих переболевших COVID-19 наблюдается нарушение дыхания в связи с повреждением легких.

«Я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом — от него зависит все»,— отметил Владислав Жемчугов.

Примечательно, что пандемия коронавируса в России в 2020 году привела почти к трехкратному росту продаж спортивных товаров, а среди самых популярных в числе других наименований оказались коврики для йоги: их продажи выросли более чем в пять раз. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon, посвященном продажам за десять месяцев 2020 года.

В общем, коронавирусная аномалия взбудоражила не только Россию. Ведущие мировые державы, включая Индию, заняты осмыслением «собственных скреп», своего оружия против COVID-19, которое не сводится к разрабатываемым сегодня вакцинам. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже в первые месяцы эпидемии стал апеллировать к собственной культуре, к своим богам и к своим традиционным лечебным практикам.

Сочетание йоги, аюрведы и ожидаемых вакцин сегодня находится на передовой линии глобальной битвы с пандемией, внося вклад в будущую победу, которая, будем надеяться, уже не за горами.

Сергей Строкань