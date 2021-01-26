Россия и Индия маршируют в ногу Военное сотрудничество остается одним из основных элементов партнерства двух стран

Военно-техническое сотрудничество остается одним из столпов привилегированного стратегического партнерства Москвы и Дели. Подтверждением этого стали участие индийских военнослужащих в юбилейном параде по случаю 75-летия Победы в Москве, а также сразу два визита главы Минобороны Индии в Россию, состоявшихся в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Индия остается крупнейшим покупателем российского оружия. В 2020 году Москва и Дели достигли новых договоренностей, которые позволят заметно пополнить и модернизировать арсенал индийской армии.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Индии остается несущей конструкцией привилегированного стратегического партнерства Москвы и Дели, не теряя темпа и наращивая обороты, растущие из года в год.

Встречи и переговоры в области ВТС, проходившие в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, стали логическим продолжением той работы, которую стороны проделали в предыдущие годы, создавая задел на будущее.

В 2019 году Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд, а годом ранее Дели подписал с Москвой контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

Контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф», которые производит АО «Концерн ВКО "Алмаз—Антей"», был подписан в октябре 2018 года на полях российско-индийских переговоров на высшем уровне и предусматривает поставку Индии пяти полковых комплектов С-400.

Изначально предполагалось, что поставка первого полкового комплекта С-400 произойдет до конца 2021 года, в то время как все системы будут переданы Индии до конца 2024-го, однако в текущем году в ходе визита главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха в Москву стороны договорились ускорить поставки С-400.

Плодотворное военно-техническое сотрудничество с индийскими партнерами уже не одно десятилетие осуществляет корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Подтверждение этому — совместный проект «БраМос» по созданию тактических ракет для наземных, морских и авиационных комплексов вооружения. Корпорацию в этом проекте представляет ВПК «НПО машиностроения». «Это идеальный пример военно-технического сотрудничества наших стран,— считает генеральный директор корпорации Борис Обносов.— Не могу привести ни одного другого примера в области военно-технического взаимодействия, который был бы настолько эффективен и полезен обоим государствам».

Корпорация не только поставляет в Индию современные вооружения, но и реализует проекты по их послепродажному обслуживанию, обучает индийских специалистов и оказывает помощь в эксплуатации и ремонте изделий.

Еще одной актуальной темой стали перспективы поставок и лицензионного производства в Индии российского переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С».

В конце 2018 года Россия выиграла в тендере на поставку индийским вооруженным силам ПЗРК «Игла», сумма потенциальной сделки оценивалась в $1,5 млрд.

Важной темой остается послепродажное обслуживание, вопросами которого занимается созданная для этих целей совместная российско-индийская рабочая группа.

Кроме того, в марте 2019 года Россия и Индия заключили межправительственное соглашение, в рамках которого Дели получит в аренду российскую атомную подлодку «Чакра-3». Сумма сделки составила $3 млрд.

Также Индия заявила, что готова вернуться к рассмотрению вопроса о покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.

В июне 2019 года Дели подписал с Москвой соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет для ударных вертолетов Ми-35 российского производства.

Кроме того, индийские ВВС заинтересованы в российских легких многоцелевых вертолетах Ка-226Т. Как ожидается, индийские летчики получат 200 таких машин: 40 из них будут поставлены из России, остальные 160 собраны в Индии.

Между тем 2020 год придал военно-техническому сотрудничеству двух стран новое ускорение, при этом придав ему особую эмоциональную тональность, учитывая, что это был год 75-летия Победы. Для участия в торжествах в Москву по приглашению Министерства обороны РФ прибыла высокопоставленная индийская делегация во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом, в которую вошли замминистра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов войск.

Весьма символично, что на Параде Победы на Красной площади 80 индийских военнослужащих впервые в истории представляли сразу три рода национальных вооруженных сил: сухопутные войска, ВВС и ВМС. При этом в дикторском тексте во время прохождения индийского парадного расчета были отмечены вклад Индии в победу над фашизмом, а также тот факт, что индийские солдаты были награждены орденами Красной Звезды.

Как заявил “Ъ” посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, «Индия и Россия никогда не воевали друг с другом и это делает их сегодняшнее стратегическое партнерство, никак не омраченное прошлым, еще более прочным».

«Одним из столпов этого партнерства остается оборонное сотрудничество»,— отметил глава индийской дипмиссии в Москве. Перед отлетом в Россию Раджнатх Сингх написал в своем Twitter, что его трехдневный визит в Москву с 21 по 24 июня «даст возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления оборонного и стратегического партнерства между Индией и Россией».

Состоявшиеся в российской столице встречи и переговоры полностью подтвердили эти оценки и ожидания сторон. «Впечатляющий марш военнослужащих по Красной площади на Параде Победы советского народа в Великой Отечественной войне вызвал гордость и стал для меня счастливым событием»,— подчеркнул глава индийского оборонного ведомства Раджнатх Сингх. Индийский министр поздравил народ России и ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы.

«Меня заверили, что все текущие контракты будут не только поддержаны, но и будет завершена ускоренная работа над ними»,— сообщил Раджнатх Сингх после переговоров с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. В переговорах также приняли участие директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В свою очередь, как заявил на переговорах с Раджнатхом Сингхом вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия высоко ценит решение руководства Индии не отменять на фоне пандемии коронавируса участие своих военных в торжествах на Красной площади, приуроченных к 75-летию Победы.

Интенсивные переговоры в Москве вели и другие члены индийской делегации. Первый замминистра обороны Индии Аджай Кумар обсудил перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства»,— сообщили в департаменте информации Минобороны России.

В свою очередь, Аджай Кумар положительно оценил июньские переговоры в Москве. «Отличная беседа, укрепляющая российско-индийское оборонное и стратегическое партнерство»,— написал господин Кумар в Twitter.

Примечательно, что после возвращения высокопоставленной индийской делегации из Москвы Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, модернизацию имеющихся в составе национальных ВВС еще 59 таких самолетов, а также производство по лицензии 12 истребителей Су-30МКИ. Это решение было принято на заседании Совета по оборонным закупкам, которое проходило под председательством Раджнатха Сингха.

«В связи с давно ощущаемой потребностью ВВС Индии в увеличении состава истребительных эскадрилий Совет по оборонным закупкам утвердил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией имеющихся 59 самолетов МиГ-29, а также приобретением 12 Су-30 МКИ»,— говорится в заявлении индийского оборонного ведомства.

Закупка и модернизация Миг-29 оценивается в $980 млн, а стоимость приобретения истребителей Су-30МКИ, которые будут выпускаться по российской лицензии индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd, составит $1,35 млрд.

Весьма символично, что в сентябре Раджнатх Сингх вновь прилетел в Москву — на этот раз для участия во встрече глав Минобороны стран—членов Шанхайской организации сотрудничества. «Россия стала единственной страной мира, в которую глава Минобороны Индии нанес два визита в течение последних месяцев, несмотря на пандемию коронавируса»,— заявил “Ъ” посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

В ходе рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Раджнатх Сингх назвал Россию «давним, особо привилегированным партнером», отношения с которым основаны «на общей заинтересованности в глобальном мире, процветании и взаимопонимании». «Индия стремится к более тесному и сильному сотрудничеству в области обороны, безопасности и технологии, а также к экономической деятельности, соизмеримой с нашим огромным потенциалом»,— добавил он.

«Превосходная встреча в Москве с российским министром Сергеем Шойгу. Мы обсудили широкий круг вопросов, особенно касающихся углубления оборонного и стратегического партнерства наших стран. Россия и Индия — привилегированные стратегические партнеры. Надеюсь на дальнейшее углубление взаимодействия наших стран»,— написал в Twitter Раджнатх Сингх по итогам сентябрьских переговоров в Москве.

В свою очередь, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, министры обороны двух стран выразили настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

«Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН»,— снова напомнил Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой, тем самым обратив внимание на глобальное измерение привилегированного стратегического партнерства России и Индии.

Сергей Тамилин