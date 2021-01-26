Экономика «потребительского патриотизма»

Пандемия коронавируса стала новым побудительным толчком для развития и модернизации индийской экономики, восстанавливающей свои позиции после падения первой половины 2020 года. Правительство премьер-министра Нарендры Моди обозначило десять ключевых секторов расширения производства и увеличения экспорта, которые получат приоритетное развитие в рамках системы стимулирования экономики «Атманирбхар Бхарат». Развитию экономики должен способствовать и призыв к гражданам Индии активно покупать национальные продукты.

Накануне Нового года Центробанк Индии пересмотрел прогноз динамики экономики страны на 2020–2021 финансовый год, начинающийся 1 апреля. Согласно новому прогнозу, ВВП Индии сократится на 7,5% против ожидаемого в октябрьском прогнозе падения на 9,5%, сообщил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас. «Ожидается, что во втором полугодии будет некоторый положительный рост»,— заявил он по итогам заседания комитета по монетарной политике.

В свою очередь, по данным международного рейтингового агентства Fitch, восстановление деловой активности в Индии наиболее быстрыми темпами осуществляется в производственном секторе, где показатели уже достигли уровня, предшествующего пандемии. «Перспективы становятся лучше благодаря ожидаемому распространению различных вакцин в 2021 году. Индия предварительно заказала 1,6 млрд доз, включая 500 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Распространение должно позволить быстрее, чем ожидалось, ослабить ограничения социальной дистанции и поднять настроение»,— говорится в докладе агентства Fitch.

Одним из подтверждений того, что индийская экономика быстро восстанавливается после локдауна 2020 года, стало заявление министра коммуникаций, электроники и информационных технологий Рави Шанкара Прасада. Накануне Нового года он сообщил, что Индия намерена опередить Китай по объему производства мобильных устройств связи и стать мировым лидером в производстве электроники.

«Эта цель будет достигнута путем стимулирования производства электронных продуктов и привлечения в этот сектор ведущих зарубежных компаний. В 2017 году Индия уже стала вторым крупнейшим в мире производителем мобильных средств связи, и теперь наша цель — превзойти в этом Китай»,— заявил Рави Шанкар Прасад. Он напомнил, что общая стоимость произведенных в Индии смартфонов в 2019 году составила $24 млрд, при этом индийское правительство планирует к 2025 году увеличить их производство почти в восемь раз.

С этой целью Министерство электроники и информационных технологий разработало план по предоставлению льготных кредитов производителям мобильных телефонов и их комплектующих, а также намерено открыть специальные промышленные зоны, предоставив предприятиям таможенные и налоговые льготы и обеспечив их необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой.

К настоящему времени Индия одобрила 16 предложений об инвестициях в сферу производства средств мобильной связи от зарубежных компаний Wistron, Pegatron, Apple, Samsung, а также индийских Lava, Bhagwati (Micromax) и Padget Electronics.

Новым побудительным толчком для развития и модернизации индийской экономики, восстанавливающей свои позиции после падения первой половины 2020 года, должна стать реализация пакета мер по оживлению производства, одобренного правительством Нарендры Моди в ноябре 2020-го.

Система стимулирования «Атманирбхар Бхарат» выделяет десять ключевых секторов расширения производства и увеличения экспорта, которые получат приоритетное развитие. Реализация одобренных мер должна сделать индийских производителей глобально конкурентоспособными, привлечь инвестиции и новейшие технологии, увеличить экспорт и сделать Индию неотъемлемой частью глобальной цепочки поставок.

Ожидается, что к 2025 году цифровая экономика Индии составит $1 трлн. Увеличению спроса и стимулированию производства электронных продуктов должны способствовать создание рынка интернета вещей и реализация таких проектов, как Smart City и Digital India.

Между тем автомобильная промышленность Индии остается основным драйвером экономического роста. Система «Атманирбхар Бхарат» сделает ее более конкурентоспособной и будет способствовать ее выходу на внешние рынки.

Индийская фармацевтическая промышленность занимает третье место в мире по объему производства. На ее долю приходится 3,5% от общего объема лекарств и медикаментов, экспортируемых по всему миру. Индия обладает всеми условиями для разработки и производства фармацевтических препаратов и надежной экосистемой смежных отраслей. В свою очередь, схема «Атманирбхар Бхарат» будет стимулировать глобальных и местных игроков к участию в производстве лекарств в Индии с высокой добавленной стоимостью.

Телекоммуникационное оборудование является важнейшим стратегическим элементом построения защищенной телекоммуникационной инфраструктуры. Индия стремится стать крупным производителем оригинального оборудования для телекоммуникационных и сетевых продуктов. Правительство страны рассчитывает привлечь крупные инвестиции от глобальных игроков и помочь национальным компаниям воспользоваться возможностями стать крупными игроками на экспортном рынке.

Индийская текстильная промышленность является одной из крупнейших в мире: на ее долю приходится 5% мирового экспорта текстиля и одежды. При этом доля Индии в сегменте производства искусственного волокна (MMF) все еще сравнительно невелика. Поэтому правительство Индии намерено привлечь крупные инвестиции в этот сектор для дальнейшего развития отечественного производства, особенно в сегменте MMF и технического текстиля.

Рост перерабатывающей пищевой промышленности приводит к повышению цен на продукцию фермеров и снижению уровня потерь. В связи с этим правительством определены конкретные продуктовые линейки, имеющие высокий потенциал роста и возможности для создания новых рабочих мест в этом секторе.

Импорт солнечных фотоэлектрических панелей создает риски для устойчивости цепочки поставок и создает стратегические проблемы безопасности. В связи с этим правительство Индии намерено стимулировать отечественных и глобальных игроков для создания в стране крупномасштабных солнечных фотоэлектрических мощностей.

Производство бытовой техники — кондиционеров и светодиодов — обладает очень высоким потенциалом увеличения внутренней стоимости и делает эту продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Программа стимулирования этой отрасли призвана увеличить внутреннее производство, создать дополнительные рабочие места и способствовать увеличению экспорта.

Сталь является стратегически важной отраслью национальной промышленности: Индия является вторым по величине производителем стали в мире. Программа стимулирования индийской сталелитейной отрасли призвана расширить производственные возможности для производства стали, что приведет к увеличению общего объема экспорта.

В целом призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к созданию системы стимулирования экономики «Атманирбхар Бхарат» предусматривает поощрение эффективного и устойчивого производственного сектора.

Рост производства и экспорта промышленных товаров в значительной степени будет способствовать повышению конкурентоспособности индийской промышленности и ее большей восприимчивости к инновациям. Развитие производственного сектора и создание благоприятной производственной экосистемы позволят не только теснее интегрироваться в глобальные цепочки поставок, но и установить обратные связи внутри индийской экономики, что приведет к ее общему росту и создаст новые возможности для трудоустройства.

Развитию индийской экономики и оживлению спроса должен способствовать и призыв Нарендры Моди к гражданам страны активно покупать национальные продукты, прозвучавший 14 ноября 2020 года, когда миллионы индийцев отмечали Дивали — один из главных индуистских праздников (индийский Новый год).

Нарендра Моди призвал сограждан активно покупать национальные продукты, указав на то, что «потребительский патриотизм» призван дать новый толчок развитию страны.

Главные задачи, стоящие перед экономикой, он изложил в своем видеообращении к жителям священного для индуистов всего мира города Варанаси, стоящего на берегу Ганга.

По словам господина Моди, фестиваль Дивали — это время реализации лозунга «Местное для Дивали», призванного помочь народному хозяйству страны пережить последствия пандемии.

Павел Белов