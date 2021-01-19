На «Т-Платформы» поднялся кредитор

Кредитор российского разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы» неизвестная на IT-рынке управляющая компания (УК) «РМ-Капитал» предупредила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве контрагента. Она с дисконтом перекупила права требования долга на 20 млн руб. у другого кредитора «Т-Платформ» — дистрибутора софта «Мегратек». Потенциальное банкротство может помешать готовящейся сделке по продаже «Т-Платформами» доли в разработчике отечественных микропроцессоров «Байкал Электроникс». Чаще всего подобные шаги используются для давления на должника и не преследуют реальной цели обанкротить его, рассуждают юристы.

ООО УК «РМ-Капитал» намеревается обратиться с заявлением о банкротстве АО «Т-Платформы», говорится в официальном сообщении компании в базе Федресурса от 15 января. Из определения Арбитражного суда Москвы от 16 декабря 2020 года следует, что «РМ-Капитал» за 10 млн руб. по цессии приобрел права требования на 20 млн руб. к «Т-Платформам» у дистрибутора софта АО «Мегратек». Последнее ранее добилось решения об их взыскании в том же суде, «Т-Платформы» не смогли оспорить долг в апелляции.

Заявление «РМ-Капитала» появилось на фоне планируемой крупной сделки по продаже «Т-Платформами» доли в разработчике отечественных микропроцессоров «Байкал Электроникс» (см. “Ъ” от 27 октября 2020 года). Сейчас она на 55% принадлежит структуре «Роснано» «Т-Нано» и на 45% — «Т-Платформам». По информации источников “Ъ”, речь идет о продаже контрольного пакета, продавцами выступят оба совладельца, а покупателем — группа компаний по производству светотехнического оборудования «Вартон». Источники РБК уточняли, что речь может идти об инвестициях до 4 млрд руб.

Источник “Ъ”, близкий к участникам сделки, настаивает, что заявление «РМ-Капитала» не помешает сделке, поскольку она уже близка к закрытию. Супруга владельца 75% «Т-Платформ» Всеволода Опанасенко Евгения сообщила “Ъ”, что не слышала о намерении «РМ-Капитала» обратиться с заявлением о банкротстве, отметив, что была бы в курсе, если бы это угрожало компании. По телефону УК «РМ-Капитал», указанному в «СПАРК-Интерфаксе», “Ъ” не смогли ответить на вопросы и не перезвонили. В «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.

Всеволода Опанасенко при этом подозревают в особо крупном мошенничестве из-за нарушений при поставке в МВД партии компьютеров на процессорах «Байкал-Т1» (см. “Ъ” от 12 марта 2020 года). Сами «Т-Платформы» государство планировало к финансовому оздоровлению после спровоцированных уголовным делом проблем. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», в отношении компании принято решение о взыскании средств на 258,5 млн руб., обжалуются иски на сумму 29,8 млн руб.

Основания для подачи заявления о банкротстве есть, если долг действительно не возвращен, констатирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но, по его словам, сообщение о намерении не обязывает кредитора подавать само заявление. «Кредиторы в большинстве случаев не заинтересованы в банкротстве должника, поскольку оно снижает шансы на удовлетворение требований»,— поясняет юрист, добавляя, что публикация подобных сообщений о намерении нередко совершается для давления на должника.

Можно предположить, что приобретение «РМ-Капиталом» прав требования на 20 млн руб. с дисконтом 50% и последующее опубликование намерений обратиться в суд с заявлением о банкротстве направлены как раз на срыв сделки по продаже акций «Байкал Электроникс», рассуждает руководитель практики реструктуризации и банкротства Parallel Legal Consulting Элина Криксина. Заявление, по ее словам, создает риск оспаривания сделки по нормам законодательства о банкротстве. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель подтверждает, что потенциально любые сделки должника, заключенные в преддверии банкротства, попадают в разряд подозрительных и могут быть оспорены в ходе процедуры банкротства.

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев, Юлия Тишина