«Норебо» ловит миллиард

Спор вокруг рыбопромышленной группы «Норебо» Виталия Орлова обрастает новыми делами. Теперь бенефициар и структуры группы пытаются взыскать почти 1,2 млрд руб. компенсации с Александра Тугушева, инициировавшего уголовное дело и следственные действия в «Норебо», что могло причинить ущерб бизнесу. Сам Александр Тугушев пытается доказать право на часть «Норебо» в Лондоне и считает новый иск попыткой отвлечь внимание от этого процесса.

Владелец рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 1,19 млрд руб. с Александра Тугушева и принадлежащего ему ООО «Радуга». Это следует из картотеки дел. В число истцов также входят структуры «Норебо» АО «Ямсы», ПАО «Мурманский траловый флот», ООО «Ролиз», АО «Карат-1» и АО «Норебо Холдинг». Заявление пока не принято к производству. «Норебо» — крупнейший российский рыбопромышленный холдинг. По данным Forbes, группа владеет квотами на вылов более 420 тыс. тонн минтая, трески, пикши в год. В 2020 году издание оценивало выручку «Норебо» в 60,8 млрд руб.

Как пояснил “Ъ” заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников, группа хочет взыскать компенсацию ущерба в связи с уголовным делом о якобы имевшей место краже у Александра Тугушева акций ЗАО «Альмор Атлантика» (ранее владело долями в структурах «Норебо»), которое было возбуждено по его заявлению в 2018 году (см. “Ъ” от 1 октября 2018 года). По словам господина Сенникова, уже в 2019 году дело прекратили за отсутствием состава преступления, а действия Александра Тугушева признали заведомо ложным доносом, но тому удалось избежать уголовного преследования из-за истечения срока давности. Тем не менее за время расследования компаниям «Норебо» был причинен ущерб в связи с ухудшением условий кредитования, срывом инвестиционных и операционных планов, говорит Сергей Сенников. Кроме того, добавил топ-менеджер, был нанесен ущерб репутации «Норебо» и Виталия Орлова.

Сам Александр Тугушев настаивает, что был одним из основателей «Норебо», но лишился своей доли в результате заговора и сегодня пытается доказать в Высоком суде Лондона право на часть бизнеса. Виталий Орлов все претензии отрицает. По его словам, Александр Тугушев продал свои акции «Альмор Атлантика» в 2003 году, перейдя на работу в Госкомрыболовство. Годом позже господин Тугушев был арестован по обвинению в мошенничестве и приговорен к шестилетнему тюремному сроку. После этого он начал борьбу за долю в «Норебо».

Александр Тугушев в курсе иска, поданного против него структурами группы «Норебо», передал “Ъ” его представитель. По его словам, господин Тугушев считает это заявление безосновательной попыткой Виталия Орлова отвлечь внимание от судебного процесса в Высоком суде Лондона. На иск будут представлены возражения, также будет подано встречное заявление, добавил представитель Александра Тугушева. Сергей Сенников говорит, что иск на 1,2 млрд руб. никак не связан со спором в Лондоне.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель предупреждает, что истцу будет непросто доказать и обосновать конкретную сумму потерь, связанных с условиями кредитования, срыв инвестиционных планов и что единственной причиной всего этого стало именно ухудшение деловой репутации «Норебо», вызванное действиями господина Тугушева. Адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова отмечает, что в 2016 году Верховный суд привел ряд последствий, при наступлении которых подобный вред может быть компенсирован. Это утрата юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, потеря конкурентоспособности, невозможность планирования деятельности и т. д. По мнению госпожи Шляпниковой, ухудшение условий кредитования также может быть отнесено к таким неблагоприятным последствиям, позволяющим требовать возмещение вреда деловой репутации.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев