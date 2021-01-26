Поздравления с Днем Республики

Ежегодно 26 января Индия праздновала День Республики, учрежденный в 1950 году. Это национальный праздник, который отмечает вступление в силу Конституции Индии, которая была принята в ноябре 1949 года, обозначая переход страны от статуса британского доминиона к демократическому управлению. В 2021 году индийский народ отмечает 72-й День Республики.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Россия (и Советский Союз) всегда оказывала заметную помощь индийскому народу в борьбе за укрепление своего государственного суверенитета, оставаясь и сегодня одним из ключевых экономических, политических и культурных партнеров страны. С этим заметным праздником своих индийских друзей поздравляют известные представители деловых и политических кругов России.
Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации:
— Уважаемые читатели газеты «Коммерсантъ»!
Рад представить вашему вниманию специальное приложение газеты, посвященное российско-индийским отношениям и приуроченное к празднованию 72-го Дня Республики Индия.
Сегодня характер связей между Россией и Индией определяется как особо привилегированное стратегическое партнерство. Эта характеристика подразумевает тесную координацию подходов к обеспечению мира и безопасности, решению актуальных глобальных и региональных проблем, глубокое взаимодействие в торгово-экономической области, включая сферу новейших технологий, укрепление военно-технического сотрудничества.
В основе российско-индийских отношений лежат многовековые традиции дружбы и взаимного доверия народов двух государств, общность приоритетов во внешней политике, схожесть целей экономического и социального развития.
Очевидна интенсивность и содержательность политического диалога на всех уровнях, что позволяет нашим странам своевременно «сверять часы» по животрепещущим темам мировых отношений и способствует реализации совместных задач на различных направлениях двустороннего сотрудничества.
Важно, что, несмотря на все трудности в осуществлении контактов в период борьбы с пандемией коронавируса, особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели продолжает уверенно развиваться.
Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить наших индийских друзей с национальным праздником — Днем Республики — и пожелать им всего самого доброго!
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, руководитель фракции в Госдуме:
— От себя и от всей партии ЛДПР, от фракции в Госдуме поздравляю народ Индии с Днем Республики, который связан с принятием Конституции!
Индия — это один из ближайших партнеров России, и огромную ценность для нас представляет государственная политика нейтралитета Индии. Это пример прогрессивных взглядов индийского руководства, которое старается строить взаимовыгодные отношения со всеми странами, но при этом деликатно относится к национальным интересам соседей. Немногие сегодня могут похвастаться такой мудрой внешней политикой.
Кроме того, Индия — страна с давней демократической традицией, с регулярной сменяемостью власти и высоким уровнем свобод. Это тоже пример для многих государств мира.
Россию и Индию связывает долгая история дружеских отношений. Мы поддерживали борьбу Индии за свободу от колониального правления. Вся наша страна жила на индийских фильмах, следила за жизнью индийских звезд, заслушивалась индийской музыкой.
Сейчас в свете событий в США многие меня спрашивают: а помните ли вы визиты в СССР избранного американского президента Джо Байдена, который еще при Брежневе приезжал? — Конечно, нет. Мы на это и внимания не обращали. Но зато вся страна знала, когда в СССР прибывали индийские лидеры: Джавахарлал Неру, Индира Ганди. Уже в наше время Россию посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Все это становилось важнейшей новостью.
В заключение хочу сказать, что Индия в современном мире — одно из самых успешных и перспективных государств. И для нас, для всего русского народа, представляют большую ценность теплые и взаимовыгодные отношения с таким южным соседом.
Еще раз поздравляю народ Индии, ее мудрое руководство с национальным праздником!
Павел Дорохин, депутат Госдумы, член комитета по обороне, координатор группы по связям с парламентом Республики Индии:
— Дорогие друзья! Сердечно поздравляю своих индийских коллег-парламентариев и весь народ Республики Индия с главным национальным праздником — 72-м Днем Республики! Сегодня Индия вносит по-настоящему ощутимый вклад в глобальное развитие человечества, разрешение международных проблем, вдохновляет темпами своего развития в экономической, научно-технической и политической сферах. Я лично неоднократно был гостем этой замечательной страны и точно могу сказать, что Индия имеет отдельное место в моей душе. Благодарю Вас за невероятное гостеприимство, любовь и теплоту общения, которую Вы дарите каждый раз. Уверен, что общая заинтересованность в достижении стратегических целей поможет нам открывать новые границы взаимного сотрудничества и после завершения пандемии коронавируса. Не сомневаюсь в том, что мы ее достойно преодолеем и встретимся с Вами уже в Нью-Дели в парламенте в очном формате в 2021 году. Желаю всем гражданам Индии успехов, процветания и настоящего счастья!
Александр Михеев, гендиректор АО «Рособоронэкспорт»:
— Уважаемые друзья!
От имени АО «Рособоронэкспорт» поздравляю вас с Днем Республики Индия.
Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия.
«Рособоронэкспорт» в 2020 году одним из первых отреагировал на ухудшение ситуации, связанной с распространением COVID-19 в Индии, и принял решение совершить пожертвование в Фонд Премьер-министра Индии для поддержки граждан и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Выражаю большую надежду на то, что наша помощь позволила индийскому народу максимально избежать потерь от нового коронавируса.
«Рособоронэкспорт» и Госкорпорация «Ростех» готовы к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. Сегодня мы ведем более 100 совместных научно-исследовательских работ, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран.
Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации. Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС — Су-30МКИ. Ожидается производство вертолетов Ка-226Т. На заводе HVF производятся танки Т-90, на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды «Манго». «Рособоронэкспорт», Концерн «Калашников» и OFB планируют выпуск автоматов Калашникова с итоговой 100-процентной локализацией в Индии. На верфи Goa Shipyard Ltd готовится строительство фрегатов проекта 11356 для индийских ВМС.
Уверен, наши страны нога в ногу идут к достижению благополучия народов России и Индии. Наше сотрудничество крепко держится на беспрецедентном доверии на всех уровнях межгосударственного взаимодействия, на многолетних связях и взаимном уважении.
С важнейшим государственным праздником вас!
Алексей Рахманов, генеральный директор ОСК:
— Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
От лица многотысячного коллектива Объединенной судостроительной корпорации поздравляю вас с одним из важнейших праздников Республики Индия — Днем Республики!
Со дня принятия Конституции до наших дней Индия прошла большой путь и добилась значительных успехов в деле укрепления государственности, развития экономики и науки, образования и культуры. На международной арене Индия неизменно проводит политику мира и взаимопонимания. Более 20 лет Индия и Россия являются стратегическими партнерами, и для наших стран ценность этих основанных на доверии и уважении отношений с каждым годом все выше.
Военно-техническое сотрудничество, в том числе в области судостроения, многочисленные совместные проекты в гражданской сфере — важный фактор безопасности и экономического развития Индии и России в нестабильном мире. Отрадно, что стратегическое партнерство с каждым годом становится все шире и уже охватывает все четыре океана нашей планеты. Уверен, что потенциал сотрудничества индийских и российских корабелов будет расти и впредь, а военно-морские флоты наших стран — успешно решать поставленные перед ними задачи.
Примите самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания Республике Индия, всему индийскому народу! Желаю всем нашим индийским деловым партнерам хорошей работы на благо независимой, сильной и уверенной в будущем Индии!
Дмитрий Шугаев, директор ФСВТС России:
— Уважаемые друзья!
Позвольте от имени Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству поздравить вас с Днем Республики Индия.
Российско-индийское военно-техническое сотрудничество успешно развивается на протяжении шести десятилетий и служит прочной основой двустороннего привилегированного стратегического партнерства.
Наши страны продолжают развивать такие приоритетные направления, как военное авиастроение, производство бронетанковой техники, кораблестроение, послепродажное обслуживание ранее поставленной техники и организация совместного производства запасных частей и агрегатов к ней на базе индийских государственных и частных предприятий.
Россия традиционно занимает лидирующие позиции на индийском рынке вооружений. Индия входит в тройку ведущих покупателей российских вооружения и военной техники — портфель заказов составляет около $14 млрд.
Контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400, на строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356, на продление лицензии производства танков Т-90С, а также создание совместного предприятия по производству автоматов АК203 являются знаковыми вехами нашего взаимовыгодного партнерства.
Хотел бы отметить, что двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении и выгоде. Оно в полной мере отвечает концепции «Делай в Индии», направленной на развитие индийской оборонной промышленности.
Убежден, проверенные временем отношения России и Индии в области военно-технического сотрудничества ожидает перспективное будущее.
Еще раз поздравляю вас с Днем Республики Индия и желаю индийскому народу успехов и процветания!
Александр Фомин, генерал-полковник, заместитель министра обороны Российской Федерации:
— Дорогие друзья!
От имени Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю военнослужащих Вооруженных сил Республики Индия с государственным праздником — Днем Республики.
Традиционно дружественные отношения между нашими государствами продолжают укрепляться в рамках особо привилегированного стратегического партнерства. Искренне дорожим столь высоким уровнем отношений, взаимовыгодным российско-индийским военным и военно-техническим сотрудничеством.
Сохраняя свою национальную самобытность и уникальные многовековые традиции, Республика Индия демонстрирует впечатляющие темпы развития национальных Вооруженных сил.
Индийские Вооруженные силы по праву обладают высоким авторитетом на мировой арене, активно способствуют поддержанию стабильности и безопасности в Азии и глобальном масштабе в целом.
Выражаю уверенность в активном развитии российско-индийского диалога и дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества во всех направлениях.
Леонид Михельсон, председатель правления ПАО НОВАТЭК:
— Уважаемые партнеры и друзья!
От лица компании НОВАТЭК искренне поздравляю вас с национальным праздником — Днем Республики Индия!
Партнерство России и Индии уже больше века плодотворно развивается, охватывает различные секторы экономики. Мы видим большой потенциал развития сотрудничества и совместной деятельности в энергетической сфере.
Сегодня индийский топливно-энергетический рынок является одним из наиболее быстрорастущих и перспективных как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в мире в целом. В стратегии развития ТЭК Индии заложен переход от угольной генерации электроэнергии к газовой как более экологичной и экономически выгодной.
НОВАТЭК является крупнейшим в России независимым производителем газа. Компания реализует проекты, которые позволят значительно увеличить производство СПГ на базе месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе России. Мы готовы поставлять его потребителям в Индии.
С 2018 года НОВАТЭК сотрудничает с национальными компаниями в области развития поставок СПГ на индийский рынок как для производства электроэнергии, так и для использования его в качестве газомоторного топлива. Сжиженный природный газ является самым экологичным видом топлива и позволяет значительно сократить выбросы углерода в атмосферу. Использование СПГ позволит Индии внести свой большой вклад в мировую климатическую повестку.
Уверен, что у нашего партнерства большое будущее, а совместные проекты будут взаимовыгодными и дадут новый импульс сотрудничеству наших стран!
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:
— Уважаемые партнеры, коллеги и друзья.
От имени Российского фонда прямых инвестиций поздравляю вас с Днем Республики Индия!
Благодаря значительному экономическому потенциалу техническому прогрессу и богатому культурному наследию Индия вносит важный вклад в глобальное развитие и решение ключевых вопросов международной повестки.
Стратегическое партнерство России и Индии способствует реализации значимых инициатив в различных областях и вносит важный вклад в совместную борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.
РФПИ активно развивает сотрудничество с регулирующими органами и ведущими компаниями страны для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» с подтвержденной эффективностью 92%.
Научный подход и экспертиза Генерального контролера лекарственных средств Индии открыли возможности для запуска масштабных проектов, которые помогут защитить население страны от коронавирусной инфекции с помощью эффективного и безопасного вакцинного препарата.
Индия входит в число мировых лидеров фармацевтической отрасли. Благодаря уже достигнутым договоренностям и тесному сотрудничеству с такими крупными компаниями, как Dr. Reddy`s и Hetero, планируется произвести на территории страны около 300 млн доз первой российской вакцины в 2021 году.
Эти соглашения подчеркивают важность диверсифицированного подхода к формированию портфеля вакцин и служат наглядным и убедительным примером для других государств.
Преимущества вакцины «Спутник V» позитивно оценивают не только эксперты, но и граждане Индии. Итоги опроса, проведенного одной из ведущих международных исследовательских компаний YouGov, говорят о том, что она широко известна в стране, а платформа на основе аденовируса человека пользуется высоким доверием, подкрепленным десятилетиями научных исследований и клинических испытаний.
Вместе с тем РФПИ продолжает рассматривать привлекательные инвестиционные возможности в различных отраслях и готов поддерживать перспективные проекты.
Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество Индии и России будет нарастать, а совместные усилия внесут существенный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, помогут остановить ее распространение и достичь главной цели — защитить здоровье и спасти жизни граждан.
Желаю индийскому народу процветания и благополучия!
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:
— Уважаемые индийские друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации искренне поздравляю с Днем Республики! От всей души желаю Вашему народу мира и процветания.
История российско-индийских отношений богата успешными примерами промышленной кооперации. Во второй половине прошлого века наша страна принимала активное технологическое участие в индустриализации Индии, развитии национальных компетенций в базовых отраслях экономики. Прежде всего речь идет о развитии металлургического, горнодобывающего и энергетического секторов.
На современном этапе двустороннее взаимодействие не ограничивается торговыми операциями. С участием российских индустриальных компаний реализуются и прорабатываются комплексные проекты, предполагающие подготовку специалистов, трансфер технологий, локализацию производства. Мы уделяем большое внимание возможностям выхода на индийский рынок в рамках масштабных государственных инициатив «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия».
В фокусе нашей работы не только уже упомянутые сферы сотрудничества, но и другие приоритетные направления, включая химическую промышленность, авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение. Перспективы промышленной кооперации связываем с совместной разработкой и продвижением на мировых рынках новых конкурентоспособных продуктов.
В этом контексте нельзя не упомянуть взаимодействие в рамках борьбы с COVID-19. Индия входит в число наших ключевых международных партнеров по производству вакцины «Спутник V».
Уверен, что дальнейшее расширение торговых и инвестиционных связей отвечает долгосрочным интересам России и Индии. Мы настроены на продолжение продуктивного диалога в духе взаимного доверия и уважения.