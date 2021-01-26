Поздравления с Днем Республики

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, руководитель фракции в Госдуме:

— От себя и от всей партии ЛДПР, от фракции в Госдуме поздравляю народ Индии с Днем Республики, который связан с принятием Конституции!

Индия — это один из ближайших партнеров России, и огромную ценность для нас представляет государственная политика нейтралитета Индии. Это пример прогрессивных взглядов индийского руководства, которое старается строить взаимовыгодные отношения со всеми странами, но при этом деликатно относится к национальным интересам соседей. Немногие сегодня могут похвастаться такой мудрой внешней политикой.

Кроме того, Индия — страна с давней демократической традицией, с регулярной сменяемостью власти и высоким уровнем свобод. Это тоже пример для многих государств мира.

Россию и Индию связывает долгая история дружеских отношений. Мы поддерживали борьбу Индии за свободу от колониального правления. Вся наша страна жила на индийских фильмах, следила за жизнью индийских звезд, заслушивалась индийской музыкой.

Сейчас в свете событий в США многие меня спрашивают: а помните ли вы визиты в СССР избранного американского президента Джо Байдена, который еще при Брежневе приезжал? — Конечно, нет. Мы на это и внимания не обращали. Но зато вся страна знала, когда в СССР прибывали индийские лидеры: Джавахарлал Неру, Индира Ганди. Уже в наше время Россию посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Все это становилось важнейшей новостью.

В заключение хочу сказать, что Индия в современном мире — одно из самых успешных и перспективных государств. И для нас, для всего русского народа, представляют большую ценность теплые и взаимовыгодные отношения с таким южным соседом.

Еще раз поздравляю народ Индии, ее мудрое руководство с национальным праздником!