Стратегия глобальной ответственности

В 2020 году Россия и Индия отметили 20-летие Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в октябре 2000-го в ходе государственного визита в Дели президента РФ Владимира Путина. Спустя два десятилетия отношения двух ведущих мировых держав стали примером уникального взаимодействия, основывающегося на схожих цивилизационных ценностях, общности интересов и близости подходов к ключевым вопросам современного мироустройства.

Отношения России и Индии, имеющие многовековую историю, подобны величественному дереву. Индийцы могут сравнить его с раскидистым баньяном, русские — с неохватным дубом, но глубинный смысл от этого не меняется. Корень и крона находятся в гармоничном единстве, делая дерево российско-индийского сотрудничества удивительно жизнеспособным, неподвластным стихиям и устремленным в небо.

Об общих цивилизационных корнях напоминают переклички языков. Русские слова «мать», «брат», «огонь», «свет» звучат практически так же на санскрите, от которого берут начало все северо-индийские языки.

Русские никогда не приходили в Индию как завоеватели, а индийцы никогда не предъявляли территориальных претензий России. Образы далекой сказочной Индии вдохновляли русских мыслителей, поэтов, композиторов, художников. «Индия не чужбина, а родная сестра России»,— писал Николай Рерих.

Влияние культур было взаимным: известно то огромное духовное воздействие, которое оказал Лев Толстой на формирование взглядов отца индийской нации Махатмы Ганди.

Вот уже более семи десятилетий с момента завоевания Индией независимости в 1947 году народы двух стран связаны отношениями тесного сотрудничества во всех сферах человеческой деятельности. Новое качество этим отношениям придала Декларация о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии, подписанная в октябре 2000 года в ходе государственного визита в Дели президента РФ. В этом документе, под которым стоят подписи Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, две страны заявили о решимости «придать многогранным двусторонним отношениям качественно новый характер и долгосрочное измерение и активно развивать их в политической, экономической, торговой, научной, технической, культурной и других областях в предстоящие годы и в XXI веке». При этом Москва и Дели «исходят из убеждения в необходимости построения многополюсной структуры мира на основе суверенного равенства всех государств и народов, демократических ценностей и справедливости».

Принципиально важным сегодня следует считать и то положение Декларации, которое называет слагаемыми российско-индийского стратегического партнерства принципы суверенитета, равенства, территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и взаимной выгоды. Это положение становится особенно актуальным, учитывая, что отношения между государствами современного мира становятся все более конфликтными, покушения на суверенитет и территориальную целостность происходят все чаще, становясь «новой ненормальностью», возводимой в норму, а силу права часто подменяет право силы.

Наконец, в Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2000 году, стороны договорились ежегодно проводить встречи в верхах — попеременно в России и Индии. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день двусторонние отношения между Россией и Индией строятся на основе Договора о дружбе и сотрудничестве 1993 года и Декларации о стратегическом партнерстве 2000 года.

С 2000 года на ежегодной основе проводятся встречи на высшем уровне, налажен механизм многопланового межведомственного взаимодействия по приоритетным направлениям сотрудничества. Основным инструментом продвижения российско-индийских связей является деятельность Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее работа направлена на продолжение партнерства в сферах энергетики, промышленности, металлургии, инфраструктуры, фармацевтики, авиастроения, информационных и коммуникационных технологий, пищевой промышленности и в финансово-банковском секторе.

В 2010 году российско-индийские отношения были выведены на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Последний, 20-й по счету ежегодный российско-индийский саммит прошел в сентябре 2019-го во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его центральным событием стали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые продемонстрировали решительный настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства, охватывающего практически все сферы деятельности: от внешней политики до защиты окружающей среды.

По итогам саммита было принято совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества». В этом документе, насчитывающем 81 параграф, дается оценка современного состояния российско-индийских отношений и перспектив их дальнейшего развития.

Отношения двух стран, как отмечается в заявлении, носят «уникальный, доверительный и взаимовыгодный характер» и основываются «на схожих цивилизационных ценностях, проверенной годами дружбе, взаимопонимании, доверии, общности интересов, близости подходов к фундаментальным вопросам развития и экономического прогресса».

Назвав развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией «внешнеполитическим приоритетом двух стран», Владимир Путин и Нарендра Моди тогда отметили, что эти отношения «не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне». Они также заявили о намерении «оказывать всемерное содействие полному раскрытию мощного потенциала стратегического партнерства».

Проведению ежегодного саммита в Индии в текущем году помешала пандемия коронавируса, тем не менее на протяжении всего 2020 года лидеры двух стран поддерживали самые тесные контакты друг с другом. Так, в июле 2020 года Нарендра Моди первым из мировых лидеров обратился к Владимиру Путину и поздравил его после того, как российские избиратели одобрили внесение изменений в Конституцию РФ.

В свою очередь, в сентябре 2020 года Владимир Путин поздравил Нарендру Моди с его 70-летием. В телеграмме по этому случаю глава российского государства отметил, что своей деятельностью на посту главы правительства Индии Нарендра Моди снискал заслуженное уважение соотечественников и большой авторитет на мировой арене.

Лидеры двух стран также провели телефонный разговор, подтвердив решимость укреплять привилегированное стратегическое партнерство между двумя странами.

«Под Вашим руководством Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами. Дорожу добрыми, товарищескими отношениями, сложившимися между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня»,— подчеркнул в своем поздравлении президент России, пожелав премьер-министру Индии доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов.

После того как Кремль направил индийскому лидеру поздравительную телеграмму российского президента, Владимир Путин и Нарендра Моди 17 сентября провели телефонный разговор. «Затронуты некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции»,— сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений в рамках отмечавшегося в 2020 году 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве.

«Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за поздравления и выразил удовлетворение работой, которую проводит Россия в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС»,— сообщили в Кремле, добавив, что Владимир Путин и Нарендра Моди условились о дальнейших контактах.

Менее чем через два месяца — 10 ноября 2020 года — Владимир Путин и Нарендра Моди продолжили общение в рамках саммита лидеров стран—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в формате видеоконференции. «Прежде всего я хотел бы поздравить президента Путина с эффективным руководством ШОС и с проведением этого саммита, несмотря на вызовы и препятствия, связанные с пандемией COVID-19. Я рад, что, несмотря на эти болезненные обстоятельства, мы все еще можем обсуждать и воплощать в жизнь широкую и перспективную повестку дня сотрудничества и интеграции в рамках ШОС»,— заявил Нарендра Моди. Затронув в своем выступлении актуальные вопросы современного мироустройства и глобальной ответственности ведущих мировых держав, Нарендра Моди призвал сосредоточить усилия на том, чтобы «внести возможные изменения в процесс глобального управления», напомнив, что основная цель Организации Объединенных Наций, отметившей свое 75-летие, «все еще не достигнута».

Особое внимание индийский лидер уделил сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. «В это болезненное время беспрецедентной пандемии фармацевтическая промышленность Индии помогла более чем 150 странам с основными лекарствами. Будучи крупнейшей в мире страной—производителем вакцин, Индия будет использовать свой потенциал по производству и распространению вакцин, чтобы помочь всему человечеству в борьбе с этим кризисом»,— заявил Нарендра Моди.

В свою очередь, комментируя выступление Нарендры Моди, президент Владимир Путин заявил о важности совместной работы как на двусторонней, так и на многосторонней основе. «Если мы будем объединять усилия, то мы очень многого можем добиться. У нас глубокие традиции взаимоотношений друг с другом. Сила в поддержке друг друга»,— сказал Владимир Путин.

Сергей Тамилин