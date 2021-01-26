Обращение посла Индии к читателям

В этом году Индия отмечает 72-й День Республики. Накануне этого события я с огромным удовольствием обращаюсь ко всем читателям газеты «Коммерсантъ», особенно учитывая завершение тяжелого года, во время которого пандемия COVID-19 сказалась на всех аспектах нашей жизни.

Однако несмотря на все трудности, отношения между Индией и Россией стали еще более крепкими благодаря регулярным контактам между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди во время пандемии.

Также стоит отметить, что в эпоху онлайн-встреч первым визитом высокопоставленного министра из Индии за рубеж был визит нашего министра обороны Раджнатха Сингха в Москву в июне в сопровождении индийских военнослужащих, которые прошли маршем по Красной площади вместе с российскими солдатами, принимая участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он снова посетил Москву в сентябре и провел двустороннюю встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Затем состоялся визит министра иностранных дел доктора Субраманьяма Джайшанкара, приехавшего на встречу министров иностранных дел стран—членов ШОС, которая проходила под председательством России, а также для участия в переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Эти визиты, прошедшие при самых сложных обстоятельствах, свидетельствуют о том важном значении, которое мы придаем тесным отношениям между Индией и Россией.

Наше особое и привилегированное стратегическое партнерство позволило наладить тесное сотрудничество в совместной борьбе с пандемией COVID-19, а также засвидетельствовало достижение прогресса в наших экономических отношениях в таких областях, как производство вакцин, фармацевтика, сотрудничество на Дальнем Востоке России. Мы рассчитываем, что в этом году наши экономические связи достигнут новых высот.

Мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в 2021 году, особенно учитывая предстоящий визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию. Вступая в Новый год, мы думаем и молимся о тех, кто пострадал за этот тяжелый период, и желаем всем читателям здоровья и счастья в наступившем году.

Д. Б. Венкатеш Варма, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации