Таиланд введет туристический сбор $10

Власти Таиланда введут туристическую пошлину в размере $10, сообщает портал Travel Off Path. Идея ввести подобный сбор обсуждалась с 2016 года. Решение пока не вступило в силу.

«Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил, что каждый иностранный посетитель страны должен будет заплатить 300 тайских батов ($10). Выяснилось также, что пошлина должна была вступить в силу еще в прошлом году, но решение было отложено до этого года»,— говорится в сообщении.

Как уточняется, деньги будут частично направлены на страхование путешественников, а также на улучшение инфраструктуры в местах, часто посещаемых туристами. В 2021 году королевство намерено принять 10 млн путешественников.

В декабре сообщалось, что власти Таиланда на фоне снижения массового туризма хотят, чтобы затраты посещающих страну увеличились. По подсчетам Управления по туризму Таиланда, стране необходимо обновить свою туристическую отрасль после пандемии коронавируса, увеличив средние расходы одного человека почти на 30%.

Сейчас въезд в Таиланд разрешен, но действуют строгие ограничения. В частности, въезжающим необходимо провести двухнедельный карантин в одобренном правительством отеле. В Таиланде с начала пандемии выявили 12,4 тыс. заразившихся коронавирусом.