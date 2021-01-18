В Сочи 40-метровое дерево упало на крышу жилого дома

В Сочи на ул. Дарвина 40-метровое дерево повредило крышу жилого дома. Об этом рассказал глава Хостинского района Иван Савин.

По его словам, всего шквалистым ветром в этом районе повалило два дерева.

«В результате происшествия была частично разрушена кровля жилого дома, выбиты окна на третьем этаже, также от падения деревьев пострадали два припаркованных на придомовой территории автомобиля»,- прокомментировал Савин.

Глава района уточнил, что среди жильцов никто не пострадал. В настоящий момент работники коммунальных служб ликвидируют последствия происшествия.

Падение деревьев на улице Дарвина стало следствием неблагоприятных погодных условий, установившихся в Сочи в воскресенье 17 января 2021 года. В течение всего дня наблюдались обильные осадки и шквалистый ветер с порывами до 15 м/с. Жители и гости курорта сообщали о падении деревьев, разрушении рекламных конструкций. Кроме того, в микрорайоне Бытха (ул. Ясногорская, 5) ветром с крыши сбросило незакрепленные строительные материалы на придомовую территорию.

В течение дня 17 января сочинский аэропорт из-за сильного ветра временно не принимал рейсы, два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: самолет из Москвы приземлился в Ростове-на-Дону, из Новосибирска - в Минеральных Водах. Были закрыты для посещения туристов такие объекты туристического показа как Дендрарий, башня на горе Ахун и 33 водопада. В горах в районе курортов Красной Поляны на горнолыжную трассу сошла лавина, пострадавших нет.

Ольга Логинова