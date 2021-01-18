Два здания Уралкапиталбанка проданы за 87,6 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов продало с торгов имущественный комплекс банка «Уральский капитал». Два административных здания на улице Ростовской, 24 и 22 купило по начальной цене уфимское ООО НПП «Интех». Компания стала единственным участником торгов на повышение. Здание на улице Ростовской, 24 площадью 1,2 тыс. кв. м и участок под ним площадью 3,5 тыс. кв. м выставлялось по начальной цене 64,7 млн рублей. Второе здание площадью 567 кв. м и участок 728 кв. м продано за 22,9 млн руб. Торги проводились 28 декабря.

ООО НПП «Интех» принадлежит Дмитрию Полякову и Олегу Молоканову. Производит провода и кабели для электронного и электрического оборудования. Чистая прибыль в 2019 году составила 91,5 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб.

Уралкапиталбанк был признан банкротом в 2018 году. В отношении банка введено конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов составляет около 6,7 млрд руб., в том числе 5,9 млрд руб. — по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей. В 2018 и 2019 годах Центробанк и Агентство по страхованию вкладов направили заявления в правоохранительные органы по фактам хищений имущества Уралкапиталбанка и его преднамеренного банкротства. В ноябре 2019 года арбитражный суд Башкирии принял заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности девяти лиц, контролировавших банк. В их числе Рустам Шуваров, бывший основной акционер банка Дамир Камилов и акционер Виталий Поляков, бывший управляющий Эдуард Асадуллин и бывший предправления Леонид Гафаров.

Влада Шипилова