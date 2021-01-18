Число зараженных коронавирусом в Самарской области достигло 36586 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (136), Тольятти (91) и Кинельский район (17). Об этом в понедельник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего за время пандемии в Самарской области были выявлены 36586 зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе скончались 743 человека. Последней скончалась женщина 76 лет с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Георгий Портнов