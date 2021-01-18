«Полиэф» заплатит 3,5 млн рублей ущерба за загрязнение почвы и реки

Арбитражный суд Башкирии взыскал с АО «Полиэф» (входит в группу «Сибур») 3,5 млн руб. возмещения вреда окружающей среде в результате аварийного сброса сточных вод в реку Изяк Благовещенского района. Авария произошла в конце июля 2019 года. Причиной аварии стал колодец в 50 м от территории предприятия, из трубы которого на почву изливались неочищенные стоки, попадая в реку Казмышла. Почвы на площади 80 кв. м и водоем оказались загрязнены хлоридами, сульфатами, нитратами и цинком. В реке, по данным республиканского госкомитета по ЧС, погибло около 500 кг рыбы. Республиканское управление Росприроднадзора обратилось с иском, в котором просило взыскать с «Полиэфа» 6,8 млн руб.

Суд, удовлетворяя иск частично, поддержал довод ответчика, что расчет размера ущерба определен с нарушением требований методики и приведет к двойному взысканию с предприятия. Общая сумма штрафов, наложенных на предприятие ранее, составила 1,3 млн рублей.

Влада Шипилова