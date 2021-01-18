43,8 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 февраля 2021 года, подсчитал Минфин. Это сразу на $5,1 выше действующей январской ставки — $38,7 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта Urals за период мониторинга с 15 декабря 2020-го по 14 января 2021 года — $51,7 за баррель, или $377,4 за тонну, пояснил Минфин. В прошедшем году из-за резкого падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ размер пошлины снижался до исторического минимума: в мае он составлял всего $6,8 за тонну, в июне — $8,3. Далее после заключения нового соглашения размер пошлины восстановился до диапазона $42–47 за тонну.