Энергорынок скидывает долги

В 2020 году на оптовом энергорынке не произошло ожидаемого провала платежей: уровень расчетов сохранился на прежнем уровне, а задолженность резко упала на четверть, до 73 млрд руб. Впрочем, падение — техническое, часть долгов просто перестала учитываться. В то же время проблемные сбытовые компании «Россетей» на Северном Кавказе впервые вышли на полную оплату полученной энергии.

Объем долгов на оптовом энергорынке в 2020 году снизился на рекордные 25,5% — с 98,1 млрд руб. до 73 млрд руб., следует из опубликованных 15 января данных Центра финансовых расчетов (структура «Совета рынка»). Уровень расчетов в целом за год составил 99,9%, что соответствует 2019 году. «В условиях общей экономической ситуации в стране и сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуации такой результат можно оценить как положительный»,— заявили “Ъ” в «Совете рынка».

Электроэнергию на оптовом энергорынке (ОРЭМ) покупают крупные промышленные компании, гарантирующие поставщики (ГП) и энергосбытовые компании (ЭСК). ГП покупают большую часть (60%) электроэнергии, на долю ЭСК приходится около 30%.

Однако в «Совете рынка» признают, что резкое снижение задолженности «носит преимущественно технический характер». Падение показателя — сразу на 22,5 млрд руб.— произошло в марте и было связано с прекращением учета обязательств ушедших с рынка компаний. Наибольшее сокращение было зафиксировано в Центральном и Северо-Западном округах, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Уровень платежей удалось сохранить в том числе благодаря соглашению проблемных сбытовых компаний «Россетей» на Северном Кавказе, в Калмыкии и Туве с генкомпаниями о реструктуризации долгов. В рамках соглашения сбытовые компании в Дагестане и Северной Осетии были лишены статуса ГП, их функции взяли на себя «Россети Северный Кавказ». «С 1 июля 2020 года ГП Северного Кавказа, пожалуй, впервые в истории оптового энергорынка оплачивают 100% приобретаемой электроэнергии и мощности»,— заявили “Ъ” в «Совете рынка». ГП Калмыкии и Тувы также выполняют обязательства.

В «Россетях» рассказали “Ъ”, что по итогам 2020 года «Россети Северный Кавказ» выплатят на ОРЭМ 5,5 млрд руб., а план на первый квартал текущего года — 3,5 млрд руб. С июля 2020 года на Северном Кавказе обеспечиваются платежи генкомпаниям на уровне 100%, причем в 2019 году показатель составлял лишь 35%. В холдинге поясняют, что средства для исполнения обязательств формируются в том числе за счет повышения эффективности взыскания задолженности с потребителей, улучшения их платежной дисциплины, а также снижения сверхнормативных потерь в региональных электросетях.

По соглашению о реструктуризации в 2020 году между 43 генкомпаниями и 6 ГП, находящимися под управлением «Россетей», заключено около 520 соглашений на сумму около 9 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Совете производителей энергии» (объединяет крупнейшие генкомпании в РФ). Причем в Дагестане на базе филиала «Россети Северный Кавказ» была создана сетевая компания, наделенная имуществом и обеспечивающая прозрачный механизм расчетов, что позволило предотвратить ежегодный прирост задолженности на 7–8 млрд руб., отмечают там.

На розничном рынке электроэнергии также не произошло глубокого снижения платежей: уровень расчетов конечных потребителей составил около 98% (показатель 2019 года). Хуже стали платить население, сельхозпроизводители и непромышленные потребители. «С учетом того что из-за карантинных мер год был тяжелый, поддержание платежной дисциплины на оптовом энергорынке и незначительное ухудшение платежной дисциплины на розничном энергорынке можно поставить в заслугу ЭСК и ГП, которые сумели оперативно наладить в дистанционном режиме работу с потребителями (в первую очередь с гражданами), в том числе перевести систему платежей в онлайн-режим»,— заявили “Ъ” в Ассоциации ГП и ЭСК.

Полина Смертина