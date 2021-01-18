Пассажиров просят занять места

ОАО РЖД по итогам 2021 года надеется вывести перевозки пассажиров, обвалившиеся из-за пандемии в минувшем году более чем на четверть, на уровень 2019 года, когда был поставлен 11-летний рекорд. Пессимистичный сценарий предполагает рост перевозок относительно 2020 года на 30%. По мнению экспертов, достичь верхней границы прогноза ОАО РЖД вряд ли удастся, поскольку костяк пригородного сообщения — маятниковая миграция — не выйдет на прежний уровень из-за роста числа сотрудников, работающих удаленно. В дальнем следовании же полностью наверстать упущенное будет возможно лишь при раннем окончании пандемии, изменении ценовой политики авиакомпаний и росте числа новых направлений и поездов.

ОАО РЖД рассчитывает при благоприятном стечении обстоятельств восстановить по итогам 2021 года пассажиропоток до уровня 2019 года, рассказал 15 января глава монополии Олег Белозеров в интервью «России 24». «Мы сделали несколько сценариев,— рассказал он.— Даже самый консервативный сценарий будет все равно давать порядка 30% к прошлому году. Но у нас есть оптимистичный сценарий, и при таком развитии событий мы видим, что в этом году выйдем на параметры 2019 года, мы восстановимся».

Из-за пандемии пассажирские перевозки ОАО РЖД, которые в последние годы планомерно росли, начали резко падать в марте, а в апреле—мае падение к уровню прошлого года углубилось до 67–69%. Больше всего пострадали перевозки в дальнем следовании (по итогам года — минус 42,1% к 2019 году), в пригородном сообщении разрыв с прошлым годом составил 25,8%.

Олег Белозеров, глава ОАО РЖД, 15 января в интервью «Россия 24» Мы приложим все усилия, постараемся предложить пассажирам новые сервисы, новые удобства для того, чтобы, как только будет возможно, люди вернулись к активному движению на железной дороге

По итогам года ОАО РЖД перевезло 869,4 млн пассажиров — на 27,4% меньше, чем в 2019 году, но на 2,1% больше, чем предполагал план. Нижняя граница прогноза на 2021 год — рост на 30% к уровню 2020 года, или 1,13 млрд пассажиров,— все еще даст отставание в 5,6% от 2019 года, когда был поставлен 11-летний рекорд перевозок. Согласно прогнозу, в проекте финплана монополии, который видел “Ъ”, компания планирует выйти на уровень 2019 года по пригородным перевозкам и слегка, на 4,6%, отстать от него по объему перевозок в дальнем следовании. Как уточнял в ноябре замгендиректора монополии Дмитрий Пегов, по дальнему следованию рассматриваются три сценария, предполагающие отставание от рекордного года на 3,5–30% (см. “Ъ” от 27 ноября 2020 года).

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что достижение показателей 2019 года по количеству перевезенных пассажиров маловероятно прежде всего в силу того, что маятниковая миграция, составляющая основу пригородного сообщения, не вернется к прежним показателям из-за роста количества удаленных работников. Что касается перевозок в дальнем следовании, то существует некоторая вероятность выхода на уровень 2019 года при сочетании нескольких благоприятных факторов, полагает эксперт. Это очень раннее (в марте) прекращение пандемии, прекращение демпинга со стороны авиации, потенциал которого ограничен финансовыми возможностями авиакомпаний, и внедрение ОАО РЖД новых сервисов, что монополия уже делает, невзирая на пандемию. Так, например, отмечает господин Янков, осенью 2020 года был введен поезд, соединяющий Волгодонск с Москвой и Петербургом, после восстановления сообщения с Белоруссией планируется запуск «Ласточки» Москва—Минск.

Наталья Скорлыгина