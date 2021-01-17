Главу самарского департамента образования Елену Чернегу отстранили от должности

Руководительница самарского департамента образования Елена Чернега на время отстранена от должности. Соответствующую информацию "Ъ-Волга" подтвердили в городской администрации. Чиновница подозревается в совершении уголовного преступления.

«Проводятся следственные действия в целях установления соблюдения порядка постановки на учет в очередь для последующего зачисления детей во вновь построенное дошкольное образовательное учреждение»,— сказали в администрации.

Городские власти настаивают, что нарушений порядка не было допущено, и отмечают, что прямо заинтересованы в установлении объективной истины по данному вопросу и открыто взаимодействуют с органом предварительного следствия.

Как добавили в самарской администрации, на момент постановки детей в очередь детский сад был построен и фактически готов к эксплуатации. «При этом юридически нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию произошло по вине подрядчика — ООО "ПСК-Волга". В течение 2020 года департаментом градостроительства в отношении организации ведется претензионная работа, поданы иски»,— утверждают в мэрии.

Сабрина Самедова