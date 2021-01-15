Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

Директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Анатолий Вишневский умер в возрасте 85 лет, сообщил вуз. Господин Вишневский возглавлял Институт демографии с 2007 года.

«На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский»,— говорится на сайте ВШЭ.

Господин Вишневский окончил Харьковский государственный университет имени Горького по специальности «Статистика» в 1958 году, в 1983 году стал доктором экономических наук, также был членом Российской академии естественных наук. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного экономиста. Анатолий Вишневский написал более 500 произведений, среди которых научные работы, публицистика и художественные произведения.