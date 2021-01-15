В Краснодаре женщина осуждена за хищение 1,5 млрд рублей у дольщиков КПК «Содружество»

Жительница Краснодара, участвовавшая в организации работы кредитно-потребительского кооператива «Содружество», осуждена к 8,5 годам колонии за особо крупное мошенничество, сообщила пресс-служба краевого суда. Фамилия подсудимой не разглашается, по данным сайта Первомайского суда Краснодара, речь идет об Ирине Ильченко. Потерпевшими признаны более 2 тыс. человек, ущерб составил 1,5 млрд. руб.

Противоправная деятельность группы злоумышленников была выявлена сотрудниками УФСБ России по краю. По информации суда, в период с 2011 по 2019 год девять жителей Краснодара под видом получения взносов от пайщиков кооператива «Содружество» похищали средства граждан. Вкладчикам обещали крупные выплаты якобы за счет успешных инвестиций, на самом деле кооператив «Содружество» работал по принципу финансовой пирамиды.

Ирина Ильченко признала вину, ее дело рассматривалось в особом порядке. Исполнение приговора в отношении осужденной отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет, сообщила пресс-служба краевого суда.

Анна Перова, Краснодар